Vacinação fortalece o sistema imunológico e pode reduzir o risco de complicações

A melhor forma de fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de complicações é através da vacinação. As vacinas oferecem uma camada adicional de proteção, especialmente para grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos, gestantes, puérperas e pessoas com sistemas imunológicos comprometidos. Ao receber as doses dos imunizantes, esses grupos podem adquirir defesas robustas contra doenças que poderiam ser devastadoras em suas condições.

“Estamos trabalhando com as equipes de saúde da família e demais profissionais de saúde para ampliar os índices de cobertura vacinal, com alertas, comunicados, chamamentos, busca ativa de forma que haja de fato uma grande adesão para essa proteção coletiva. É importante a conscientização de que as vacinas não apenas protegem os indivíduos, mas também contribuem para a imunidade coletiva, reduzindo a disseminação de doenças”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

Neste momento, o chamamento é para as vacinas que protegem contra Influenza, dengue, Covid-19 e, na oportunidade, que seja atualizado também o cartão de vacinação. Contra Influenza, a campanha foi ampliada para toda população a partir dos seis meses de idade e está disponível em todas as salas de vacinas da rede municipal e nos três pontos móveis.

Para crianças entre 6 meses e 8 anos de idade, são indicadas duas doses caso seja o primeiro contato com o imunizante (primovacinação), com intervalo de um mês, e dose única nos anos seguintes.

Prevenção contra dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito, é necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta segunda-feira (13):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e de rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra Influenza e Dengue

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – ( Apenas whatsapp )

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)