Álvaro Pacheco é o novo técnico do Vasco, ex-treinador do Vitória de Guimarães

Vasco e Álvaro Pacheco: Negociação Encaminhada

O Vasco da Gama está prestes a anunciar a contratação do técnico Álvaro Pacheco, que atualmente comanda o Vitória SC, de Portugal. A negociação, revelada pelo jornalista Venê Casagrande, do SBT, está em estágio avançado, com os documentos sendo trocados entre as partes para a assinatura do contrato.

De acordo com as informações divulgadas, o contrato de Álvaro Pacheco com o Vasco terá duração inicial de 1 ano, com a possibilidade de extensão por mais 1 ano, dependendo do cumprimento de metas estabelecidas no contrato. Essa flexibilidade no vínculo demonstra a confiança mútua entre o clube e o treinador português.

Álvaro Pacheco chega ao Vasco com a missão de reestruturar a equipe e buscar o retorno aos dias de glória. Sua experiência no futebol português e seu estilo de trabalho serão fundamentais para as aspirações do clube carioca.

A troca de documentos entre as partes é um passo importante no fechamento do acordo, indicando que a oficialização da contratação está próxima. Os torcedores vascaínos aguardam com expectativa o anúncio oficial e têm grandes esperanças no trabalho de Álvaro Pacheco à frente do comando técnico do clube.

Por Venê Casagrande – Fonte: SBT

777 Partners negocia venda de sua participação no Standard Liège-Bélgica

A 777 Partners, empresa americana de investimentos, está considerando vender sua participação no clube de futebol belga Standard Liège, segundo relatos recentes. O jornalista Sacha Tavolieri trouxe à tona a notícia, afirmando que a 777 Partners está encerrando seus investimentos no futebol e contratou um especialista em reestruturação corporativa para redirecionar seus esforços para outros investimentos considerados mais promissores.

A decisão de vender o Standard Liège faz parte dessa estratégia de reestruturação da 777 Partners. A empresa está buscando encontrar um comprador para o clube, e entre os potenciais interessados está Bill Foley, embora não seja o único investidor estrangeiro com quem a empresa americana tenha discutido.

Essa notícia tem gerado repercussão no mundo do futebol, já que o Standard Liège é uma instituição com uma longa história no cenário esportivo belga. A decisão sobre o que acontecerá com outros clubes em que a 777 Partners possui investimentos será tomada caso a caso, de acordo com os relatos.

Essa mudança de foco da 777 Partners evidencia a dinâmica do mercado de investimentos e suas constantes adaptações às oportunidades e desafios em diferentes setores. No entanto, cabe ressaltar que, embora a empresa esteja redirecionando seus investimentos, isso não diminui a importância do Standard Liège e de outros clubes nos quais a 777 Partners possa ter investido.

A notícia destaca a necessidade de flexibilidade e adaptação no mundo dos negócios, onde as empresas precisam constantemente reavaliar suas estratégias e direcionar seus recursos para onde podem gerar o maior retorno. Para os fãs e entusiastas do Standard Liège, resta acompanhar de perto os desdobramentos dessa possível venda e o impacto que isso pode ter no futuro do clube.

Fonte:

– X NewsColina

– Sacha Tavolieri (Twitter)