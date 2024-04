Criticado por deputados, secretário fala pela primeira vez sobre crise na base do Governo

Depois de ter silenciado por alguns dias sobre o tema, o secretário de Educação do Estado, Antônio Roberto, falou hoje pela primeira vez sobre as críticas feitas por deputados da oposição e da base do Governo à sua atuação. Ele afirmou que mantém uma boa relação com o governador João Azevêdo (PSB) e também com a Assembleia.

“Temos uma relação tranquila. Tranquila também com todos os deputados. A decisão sobre questões mais abrangentes cabe ao governador”, disse, ao responder uma pergunta da imprensa sobre a pressão feita por alguns deputados para uma substituição na ‘Pasta’.

A crise na base foi noticiada aqui no Blog no início do mês.

Antônio Roberto foi convocado pela Assembleia, juntamente com uma das secretárias executivas da Secretaria, para prestar esclarecimentos. O requerimento foi apresentado pelo deputado George Morais, da oposição, mas foi apoiado por deputados da base do Governo.