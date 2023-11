O escritor paraibano Tiago Germano é semifinalista do Prêmio Jabuti, honraria máxima na literatura brasileira, na categoria romance literário, com o livro “O que pesa no Norte”, de 2022. A lista com os indicados foi divulgada nesta quinta-feira (9) pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). Os finalistas vão ser conhecidos no dia 21 deste mês e os vencedores serão revelados em 5 de dezembro, em cerimônia no Theatro Municipal de São Paulo.

Natural da cidade de Picuí, no interior do estado, Tiago Germano também é jornalista e atualmente tem uma coluna na rádio CBN João Pessoa, chamada de ‘Clube do Livro’. Ele também já foi repórter do Jornal da Paraíba.

Das 4.245 obras inscritas no prêmio, foram selecionados 10 semifinalistas para cada uma das 21 categorias, que são distribuídas em quatro eixos: literatura, não ficção, produção editorial e inovação.

Em 2016, Tiago Germano ganhou o Prêmio Sesc/DF Rubem Braga com a crônica ‘Óculos Ray-Ban’, que abre seu livro de estreia. Em 2005 foi eleito autor revelação do Prêmio Correio das Artes por algumas das crônicas presentes em ‘Demônios Domésticos’, que também lhe rendeu a primeira indicação ao Prêmio Jabuti, em 2018.

Livro indicado

Lançado em julho do ano passado, ‘O Que pesa no Norte’, tem como protagonista Guilherme, que na história é procurado pelo pai, numa narrativa que tem inspiração no cancioneiro de Belchior.

“Quando eu comecei a escrever, Belchior estava sumido, em seu ostracismo voluntário”, explica Tiago. “Achei que a questão do desterro, que ele trabalha tão bem em sua obra, podia ser uma moldura para os traumas que eu queria explorar, que tinham muito a ver com o choque cultural que sofri ao deixar o Nordeste pra estudar e trabalhar no Sudeste e no Sul”, disse Tiago Germano, no lançamento da obra. O livro aborda o drama familiar entre pai e filho, com pano de fundo a discussão em relação a classe média brasileira, em especial a nordestina, colocando em evidência o papel da mulher e dos filhos na família tradicional brasileira.

Prêmio Jabuti

A premiação de 2023 é a 65ª na história do Prêmio Jabuti, que foi criado em 1958, e tem esse nome por ser uma forma de valorização da cultura popular brasileira, escolhendo o nome de um animal da fauna nacional e que também era o nome de um personagem da literatura infantil do escritor Monteiro Lobato.

A lista com os indicados em todas as categorias em 2023 está disponível no site oficial do Prêmio.