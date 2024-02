Na CBN, Cartaxo minimiza apoios internos do PT a Cida Ramos para disputa em João Pessoa

Em entrevista à CBN Paraíba (confira na íntegra ao final da matéria), nesta sexta-feira (16), o deputado estadual Luciano Cartaxo (PT), pré-candidato a prefeito de João Pessoa, fez uma avaliação sobre os apoios de coletivos do PT ao nome da deputada Cida Ramos (PT) para a disputa na capital.

Cida conseguiu ampliar ontem a frente de apoio à sua pretensão de novamente concorrer à prefeitura da capital, com a formalização do ‘Democracia Socialista’, composto pelo presidente do PT da Capital, Marco Túlio. Já são nove coletivos em defesa da petista.

Na corrida para garantir legenda para disputa, Cartaxo minimizou o movimento e questionou a forma como o processo tem sido conduzido dentre os filiados. Para ele, que foi prefeito de João Pessoa por dois mandatos, o nome deveria se escolhido dentre o que tem mais respaldo com a sociedade.

Se não escolhermos o melhor candidato, a mais competitiva, com experiência, corre risco de o PT não fazer nenhum prefeito na Paraíba”, acrescentou Cartaxo.

Atualmente o PT tem apenas um prefeito, Olivânio Remígio, em Picuí, que não terá direito a nova reeleição. Para as eleições 2024, a meta é ampliar a presença do partido nas gestões municipais com candidaturas mais competitivas.

Na avaliação de Cartaxo, “é plenamente possível você conciliar uma candidatura própria do partido com viabilidade eleitoral, com perspectiva de vencer as eleições, porque ainda tem uma outra tendência, uma outra força política, outros membros do partido que defendem uns mais escondidos, outros mais explícitos, que defendem uma aliança com o atual prefeito”.

Coletivos do PT que anunciaram apoio a Cida Ramos

Coletivo Celso Furtado

Coletivo Sem medo de ser feliz

Protagonismo Petista

Coletivo Paulo Freire

PT em Movimento

Coletivo Refazendo

Resistência Socialista Raiz

Democracia Socialista

Coletivo EPS

Integrande do coletivo Democracia Socialista

Um dos integrandes do coletivo Democracia Socialista, Charlinton Machado, explicou ao jornalista Felipe Nunes, da CBN Paraíba, porque o grupo apresentou preferência por Cida Ramos.

“Então foi uma decisão amadurecida, uma decisão debatida ao longo desses meses, desde o PDEX, a gente já vinha manifestando que a nossa posição majoritária seria uma posição voltada a ter uma candidatura própria para que o PT pudesse retomar o seu protagonismo, fazer um grande debate sobre o direito à cidade, discutir questões de política de inclusão, juventude, movimentos populares, cultura e, nesse sentido, a nossa decisão majoritária foi que a candidata Cida Ramos tem mais condições nesta conjuntura para fazer esse diálogo direto com a sociedade”, afirmou.

MANIFESTO DA DS EM JOÃO PESSOA

CONFIRA AQUI A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA