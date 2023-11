Servidores da Seinfra participam de evento sobre Inteligência Geográfica

09/11/2023 |

Servidores da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) participaram, nesta quinta-feira (9), do Water Summit 2023 sobre Inteligência Geográfica, que vai trazer benefícios à coleta de dados da gestão da pasta. O evento foi realizado ao longo de todo o dia no Hotel Sapucaia, no bairro de Tambaú.

A geotecnologia vem inovando e trazendo mudanças significativas, principalmente na gestão pública. O evento Water Summit mostra dados e mudanças que a inovação dos softwares, no Sistema de Informação Geográfica (SIG), e traz as melhorias no mapeamento de dados das cidades.

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Seinfra, vem realizando o mapeamento de dados da cidade para promover melhorias na execução e acompanhamento de obras, principalmente de drenagem e pavimentação.

“A Prefeitura fez um levantamento e identificou a necessidade de avançar no cadastro de dados”, explicou Luciano Nóbrega, secretário executivo de Infraestrutura. Segundo ele, esse programa vai inovar no aspecto dos critérios, como por exemplo, a escolha das ruas que irão receber a pavimentação.

“Esse levantamento de dados vai ajudar a dar mais agilidade nos processos e nas respostas à população. O estudo vem avançando e em breve será disponibilizado para que a população possa acompanhar o andamento das obras e principalmente saber os critérios de pavimentação e se a rua está no programa”, concluiu.