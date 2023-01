Humanização na Saúde

Prefeito visita serviço disponível para famílias de crianças com microcefalia do Centro de Referência em Doenças Raras

11/01/2023 | 13:00 | 52

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza um dia inteiro de atividades para as famílias com crianças com microcefalia atendidas no Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras. O prefeito Cícero Lucena visitou o espaço, localizado no bairro dos Bancários, na manhã desta quarta-feira (11), para conhecer o projeto e conversar com as famílias.

“É muito bom a gente ver o poder público demonstrando a sua sensibilidade e o seu compromisso em melhorar a vida das pessoas. Toda quarta-feira, as famílias com crianças com microcefalia são atendidas aqui no Centro e agora vamos fornecer mensalmente uma cesta básica para a família, alimentação especial, os medicamentos e as consultas. Ou seja, é um serviço completo que está sendo feito e só temos que agradecer a Deus por essa oportunidade”, ressaltou o prefeito.

Inaugurado em fevereiro de 2022, o Centro de Referência foi o primeiro do Nordeste e segundo do país nesta área de especialidade. No espaço, é disponibilizado às famílias fraldas descartáveis, dietas especiais e cestas básicas, além de acompanhamento multiprofissional e a medicação, em parceria com o Centro Especializado de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Cedmex).

“Essa distribuição dos materiais é feita toda segunda quarta-feira do mês. Além disso, as famílias são transportadas gratuitamente e contam ainda com recreadores no espaço. Ou seja, é um dia inteiro de atividades para essas famílias que são acolhidas no Centro em Doenças Raras”, destacou a secretária executiva de Saúde, Janine Lucena.

Para a dona de casa Katiana Monique, moradora do bairro Oitizeiro e mãe de Gael, essa é uma oportunidade que a Prefeitura oferece para as famílias. “Quando eu descobri que o Gael tinha microcefalia, fiquei desesperada. Mas conheci o Centro em Doenças Raras e aqui virou minha segunda casa. Então, só tenho que agradecer a todo mundo”, disse.

Outra mãe de criança com microcefalia usuária do serviço é a dona de casa Maria das Graças Ribeiro, moradora do bairro Vieira Diniz. “Todos os atendimentos que precisamos pros nossos filhos têm aqui. A gente só tem que agradecer ao prefeito por essa facilidade em colocar tudo aqui. Gratidão!”, observou.

Atendimento – No Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras são atendidos pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Por ser um serviço de referência e um dos poucos do país, atende, além dos pacientes residentes em João Pessoa, usuários regulados de todo o estado, bem como de outras localidades do Brasil.

Para ser atendido, o usuário deve ser encaminhado, via regulação, pelas Unidades de Saúde da Família (USFs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Universitário Lauro Wanderley e outros serviços que, por ventura, atendam pacientes raros.

O espaço disponibiliza aos usuários uma equipe multiprofissional composta por diversas especialidades médicas, assim como demais áreas da saúde como enfermagem, nutrição, psicologia, fonoaudiologia, farmácia, terapia ocupacional, profissional de educação física e assistência social.