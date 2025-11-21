Funjope celebra alta visitação na Casa da Pólvora, Hotel Globo e Casarão 34

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) celebra o alto número de visitantes a seus equipamentos – Casa da Pólvora, Hotel Globo e Casarão 34, localizados no Centro Histórico da cidade. Moradores e turistas se encantam com a arquitetura, beleza e a história da cidade contada a partir desses pontos que integram o roteiro turístico da capital paraibana.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirmou que a cidade de João Pessoa vive um momento muito especial na área de cultura e isso se reflete no aumento de visitação dos equipamentos culturais, sobretudo, os do Centro Histórico.

“Nós temos uma política de ocupação desses espaços com atividades permanentes na Casa da Pólvora, com shows, exposições; no Casarão 34, com oficinas, exposições, cursos; e também no Hotel Globo, com duas galerias funcionando, o Celeiro Cultural, o projeto Sol Maior, que é muito vitorioso, entrando em seu quinto ano consecutivo de atividade. Tudo isso compõe um ambiente muito favorável à visitação e à revalorização desses espaços”, comentou.

Para ele, é fundamental que esses locais sejam frequentados, especialmente por moradores de João Pessoa que estão redescobrindo a sua história e a sua memória, mas, principalmente, por jovens, alunos do ensino fundamental e médio.

“Isso mostra a vocação e aptidão da cidade para a cultura. Nós trabalhamos para melhorar esse processo a cada dia, a partir de uma determinação do nosso prefeito Cícero Lucena, e vem dando certo. Nós temos essa política de ocupação dos equipamentos do Centro Histórico como forma de manter viva a circulação das pessoas e a presença delas naquele território, o que é fundamental para a cidade”, acrescentou.

Thamyris Medeiros é diretora escolar e levou alunos do 3º ano do ensino fundamental para conhecer os equipamentos. “É um momento muito importante. Nós viajamos tanto para conhecer outras cidades e esquecemos da nossa própria história. Então, é uma oportunidade que temos para mostrar e valorizar a nossa cidade para nossas crianças”, pontuou.

A aluna Anna Lis se impressionou com a visita ao Centro Histórico. “É uma experiência incrível. Conheci igrejas e praças históricas, mostrando um pouco da Paraíba. Gostei muito de ver uma igreja bem antiga e vou voltar com meus pais para que eles também possam conhecer tudo isso”, afirmou.

Hotel Globo – Em 2025, foram documentadas 6.830 assinaturas em 9 exposições e uma oficina de pintura realizadas no Hotel Globo. Entre escolas, moradores da cidade e turistas, a média de visitação por mês fica entre 1600 e 1800 pessoas, podendo chegar a duas mil em período de alta estação.

Desde janeiro, em torno de 40 entidades de ensino visitaram o Hotel Globo, a cada mês, sendo, aproximadamente, 40% escolas da rede estadual, 30% de escolas municipais de João Pessoa, 20% de escolas de outros municípios e estados e 10% de faculdades e do Ensino de Jovens e Adultos (EJA), entre outros. Recentemente, 50 alunos da Escola Marista de Natal visitaram o espaço.

Jucélia Farias, chefe do Hotel Globo, ressaltou que este número de assinaturas não reflete o total de pessoas que passaram pelo equipamento, já que nem todos assinam o livro. Por isso, reforçou que a quantidade de visitantes é bem maior.

“O fluxo de visitação do Hotel é muito grande porque as pessoas vêm atraídas pela beleza da natureza, do pôr do sol com o encontro dos rios e as exposições. Também temos visitações com casamentos, formaturas, seminários. Então, o Hotel Globo é um monumento que é muito bem acolhido, tanto pelos visitantes quanto pelos artistas locais ou de outras localidades”, observou.

Ela contou que a exposição com maior número de assinaturas este ano foi ‘Cidade Luz’, do artista Mirabeau Menezes, com 1.661 assinaturas entre 25 de setembro e 24 de outubro, período em que suas obras estiveram expostas.

O Hotel Globo também conta com visitantes que vão assistir ao projeto Sol Maior, momento em que a música instrumental atrai um público mais específico, às sextas-feiras. De abril até a última sexta (14), foram 20 apresentações.

Casa da Pólvora – Um dos mais conhecidos equipamentos históricos de João Pessoa, a Casa da Pólvora recebe, por dia, entre três e quatro escolas das redes pública e privada da Capital e de outros municípios. A maioria dos visitantes, conforme Ana Maia, que administra o espaço, é formada por estudantes. Além das unidades de ensino, há alunos de arquitetura e os turistas que sempre têm o equipamento na lista de lugares para conhecer.

“A Casa da Pólvora, junto com seu Parque, é um monumento que, por si só, já tem uma história de resistência ao tempo. A alta visitação também se deve a um trabalho bem feito de divulgação da nossa Capital, ao cuidado de manutenção que a Prefeitura, de uma forma geral, tem com o equipamento. Além disso, é resultado de uma política de divulgação da nossa Capital, de um trabalho fundamentado em cultura e das ações em equipe”, destaca Ana Maia.

Ela ressaltou que tem observado um aumento substancial no número de visitantes e isso se deve, entre outros fatores, ao cuidado com o espaço, o que envolve limpeza, boas exposições ao longo de todo o ano, programas com a comunidade, a exemplo do Saúde em Movimento, boa iluminação, atraindo, inclusive, moradores do entorno.

Segundo Ana Maia, as pessoas que visitam o local ficam impressionadas com a beleza arquitetônica, com o verde e, principalmente, com o acolhimento do pessoense. Ela destacou ainda que o público que visita a Casa da Pólvora tem um grande interesse pela história da cidade.

Casarão 34 – A Galeria Casarão 34 recebeu mais de 100 estudantes este ano, a maioria da rede pública municipal. Além disso, o equipamento tem articulação com o ambiente acadêmico, recebendo regularmente alunos de universidades e Organizações da Sociedade Civil (OSCs).

Vivian Santos, chefe da Galeria Casarão 34, enfatizou a articulação permanente com a Secretaria de Educação e Cultura (Sedec) para facilitar o acesso dos estudantes. Ela desenvolveu um plano de visitação que funciona de forma colaborativa: quando uma nova exposição entra em cartaz, ela aciona a Sedec, que organiza um calendário estratégico de visitas para as escolas da rede.

A Galeria Casarão 34 recebe pedidos de agendamento por e-mail – [email protected] – e atende à demanda espontânea. O objetivo é manter um fluxo contínuo e organizado, garantindo que o espaço seja acessível a todos e um parceiro essencial na formação cultural em João Pessoa.

Além dos estudantes, há um número significativo – e em crescimento – de visitantes locais e turistas. “Temos recebido visitantes de João Pessoa, somado a um fluxo de turistas de outras cidades, estados e países. Essa diversidade de público reforça de forma contundente o sucesso e o potencial do Casarão 34 como um destino cultural na rota turística do município. Somos um espaço cultural inclusivo e democrático, atendendo a diferentes setores”, ressaltou.

Serviço:

Casa da Pólvora

Funcionamento: domingo a domingo

Horário: 9h às 17h

Galeria Casarão 34

Funcionamento: segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 17h

Hotel Globo

Funcionamento: domingo a domingo

Horário: 9h às 17h