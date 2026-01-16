Danieze Santiago grava DVD nesta quinta-feira no palco do Festival Forró Verão

A cantora Danieze Santiago é a segunda artista a gravar DVD no palco do Festival Forró Verão, no Busto de Tamandaré. O show, que é gratuito, acontece nesta quinta-feira (15) e vai contar com as participações especiais de Acácio – o Ferinha da Bahia e Caio Costta. O Festival Forró Verão é realizado pela Prefeitura de João Pessoa e sua Fundação Cultural (Funjope), todos os sábados de janeiro, sempre a partir das 19h.

“Nós, da Funjope e da Prefeitura de João Pessoa, acolhemos o projeto da Danieze Santiago para gravar o seu DVD durante a realização do nosso Festival Forró Verão de forma muito forte. Ficamos orgulhosos em ver que o nosso palco do Festival Forró Verão é tão valorizado”, comemora o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que somente neste mês de janeiro acontece a gravação de quatro DVDs na cidade. “Isso mostra a pujança do nosso projeto Forró Verão. Agradeço a toda a produção da Danieze Santiago por ter escolhido a cidade de João Pessoa nesse ciclo da alta estação, quando realizamos o nosso Festival Forró Verão, para fazer essa produção audiovisual”, acrescenta.

Danieze Santiago ressalta o motivo de ter escolhido o palco do Festival Forró Verão para eternizar este momento histórico em sua carreira: “Porque João Pessoa tem os corações mais apaixonados do Brasil. Gravar nessa cidade representa um divisor de águas na minha carreira e um projeto totalmente diferente de tudo que já fiz”, destaca.

No show, ela conta que vai cantar os maiores sucessos de cada um dos artistas convidados e diz ainda que a expectativa é muito alta. “Vamos ter no palco três artistas que amam João Pessoa e um repertório de muita sofrência. Será um show incrível, acontecerá num horário ótimo, pensado para todos poderem participar. Vai ser marcante e apaixonante”, promete.

Carreira – Danieze Santiago é paraibana de Uiraúna e sua carreira começou cedo, quando tinha apenas 11 anos, na extinta banda Forró das Manas, em que fazia dupla com sua irmã Danny Santiago. Depois foi convidada para integrar, como vocalista, a banda Moleca 100 Vergonha. O sucesso, porém, só veio na banda A Loba.

Em 2017, a artista iniciou carreira solo. Entre os álbuns que já lançou estão 4 Estações (2019), Intimidade (2019), Pra Tocar no Paredão (2021), Voando Alto (2021), As Melhores (2023), Romântica Como Sempre (2023).

Cidade do Forró – Quem for curtir o show vai poder também prestigiar a ‘Cidade do Forró’, uma estrutura montada para receber atividades ligadas à economia criativa, envolvendo gastronomia e artesanato. No espaço o público conta com ilhas para atrações de trios pé-de-serra e valorização da cultura nordestina.

Além disso, há memoriais dos artistas e cantores paraibanos e do Nordeste, sem contar com a Vila do Artesanato, espaço de gastronomia, a ilha Forró Pé na Areia e DJ de forró no coreto.

A Cidade do Forró, sob a responsabilidade da Medow Entretenimento, vai rodar todo o país, resgatando a cultura do forró e permitindo ao público fazer uma imersão em um ambiente de muita cultura.

Gravações de DVDs – Na quinta-feira (22), tem gravação do DVD da cantora Raphaela Santos, e na quinta-feira (29) com o cantor Victor Santos. Os artistas estão aproveitando o período e a estrutura do Festival Forró Verão, trazendo artistas convidados, e o público pode curtir shows extras, fora da programação do evento.

Trabalho integrado – A terceira edição do Festival Forró Verão conta com o trabalho conjunto de órgãos da gestão municipal em parceria com órgãos estaduais que também vão atuar durante as gravações dos DVDs. Nesta ação, além da Funjope, atuam as secretarias de Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS); Segurança Urbana e Cidadania (Semusb), Emlur na limpeza, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Turismo (Setur). O Festival também tem o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A Polícia Militar destaca mais de 300 homens a cada noite. A equipe do Samu conta com uma média de 50 pessoas, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e pessoal de apoio. A Guarda Civil Metropolitana conta com 60 agentes e 11 viaturas. Já o Corpo de Bombeiros trabalha com uma média de 24 bombeiros militares a cada noite do Festival Forró Verão.

Patrocinadores – O Festival Forró Verão, realizado pela Prefeitura de João Pessoa e Funjope, tem o patrocínio de Uninassau, Ubaldo Seguros, Banco do Nordeste, Loterias Caixa, Governo do Brasil, VAIDEBET, com apoio da Medow Entretenimento e Cultura.

Confira a programação do Festival Forró Verão

Dia 15

Danieze Santiago e convidados

Dia 17

Dorgival Dantas

Desejo de Menina

Sâmya Maia

Duquinha

Dia 22

DVD Raphaela Santos e convidados

Dia 24

Walkyria Santos

Nando Cordel

Cavaleiros do Forró

Kelly Silva

Dia 29

Victor Santos e convidados

Dia 31

Flávio José

Mastruz com Leite

Ranniery Gomes

Gitana Pimentel.