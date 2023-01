Edital do concurso da Prefeitura de São José do Bonfim é publicado

Compartilhe















A prefeitura de São José do Bonfim publicou um edital de concurso público, nesta quarta-feira (11), com a oferta de sete vagas, em cargos de níveis médio e superior. Os salários oferecidos vão de R$ 1.320,00 a 2.424,00.

>>> Veja o edital do concurso

São duas vagas para as funções de agente comunitário de saúde e quatro para cuidador educacional, ambas de nível médio. Há ainda mais uma oportunidade para o cargo de fiscal de tributos municipais, de nível superior.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 16 de janeiro a 17 de fevereiro, no site da organizadora do certame, a Educa PB. A taxa para se inscrever custa R$ 50 para os cargos de agente comunitário de saúde e cuidador educacional. Já o valor para fiscal de tributos municipais é R$ 59.

Veja também Prefeitura de São João do Tigre tem inscrições abertas em processos seletivos

O concurso terá duas fases. A primeira será a aplicação de provas objetivas, realizada em 19 de março. Já a segunda será a prova de títulos, marcada para os dias 11 e 12 de abril.

O resultado final do concurso está marcado para o dia 19 de abril.

