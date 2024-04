Tiquinho vence a Taça Rio 2024, Hulk critica arbitragem e outros destaques dos paraibanos

Os paraibanos seguem deixando suas marcas no cenário do futebol brasileiro e também mundial. E nesse fim de semana não foi diferente, com grandes atuações e momentos de glórias. O principal destaque vai para Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo, que se consagrou bicampeão da Taça Rio.

Tiquinho vence a Taça Rio 2024

O Botafogo não deu a menor chance ao Boavista, com duas vitórias: a primeira, por 4 a 0, e a segunda, por 2 a 0, garantindo o título da Taça Rio 2024. Tiquinho Soares foi peça fundamental, anotando dois gols no jogo de ida e carimbando sua segunda conquista da competição com o Glorioso.

Já no campeonato Mineiro, Hulk não poupou críticas à arbitragem após o empate em 2 a 2 com o Cruzeiro no primeiro jogo da final. O paraibano, além de marcar um dos gols, acabou recebendo cartão amarelo e não hesitou em expressar sua insatisfação com o desempenho da arbitragem.

Apenas não concordei com a falta dele, tão pouco ele é obrigado a me dar amarelo. Eu falo para eles, não estou reclamando do trabalho deles, se foi bem, se foi mal, o que eu vou falar é do comportamento dele com nós jogadores. O cara é muito boçal, a gente vai conversar com ele com todo respeito do mundo e ele dá as costas”, comentou Hulk.

No Campeonato Baiano, quem segue voando é Thaciano, grande destaque do Tricolor na temporada. O paraibano marcou um dos gols da equipe na derrota de virada por 3 a 2 para o rival Vitória. No jogo decisivo, na Fonte Nova, o Leão da Barra terá a vantagem do empate.

Seguindo no Nordeste, mas no Pernambucano, o Sport venceu o Náutico no jogo de ida da decisão por 2 a 0, nos Aflitos, em partida que contou com gol do zagueiro paraibano Rafael Thyere. Para o Leão, o empate é o suficiente para se consagrar campeão.

Por fim, na Arábia Saudita, Otávio mais uma vez marcou gol com a camisa do Al-Nassr, abrindo o placar na vitória por 5 a 1 sobre o Al Taee, no Campeonato Saudita.