Prefeito de Massaranduba toma posse para mandato de nove meses

O prefeito eleito de Massaranduba, João Costa (União), e o vice-prefeito, Carlos Agra (PSD), tomaram posse na Câmara Municipal da cidade nesta segunda-feira (1º). Os dois foram eleitos em eleição suplementar realizada no último dia 03 de março para um mandato ‘tampão’ de nove meses.

A posse foi prestigiada pelo senador e presidente estadual do MDB, Veneziano Vital do Rêgo, que ofereceu apoio do partido para as eleições, quando João Costa poderá disputar a reeleição.

“Esta nova gestão terá seis meses, antes da próxima eleição, para trabalhar pela cidade e todo o esforço conjunto será necessário para que João Costa possa ter o apoio necessário para fazer aquilo que o cidadão de Massaranduba precisa e exige”, disse o senador.

O prefeito também terá apoio para sua governabilidade do senador Efraim Filho, que preside o União Brasil, além do deputado federal Romero Rodrigues e do deputado estadual Fábio Ramalho, presidente estadual do PSDB.

Eleições em Massaranduba

João Costa foi eleito com 62,38% dos votos, numa eleição suplementar realizada no último dia 3 de março. Ele obteve 5.322 votos contra Francisco Pedro, que conseguiu 3.210 votos (37,62%).

Ele disputou o pleito suplementar com Chicão, do PSD, que era presidente da Câmara e vinha exercendo o cargo de prefeito desde o afastamento de Paulo Oliveira, que teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral por compra de votos.