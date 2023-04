Mobilidade urbana

Semob-JP orienta condutores e pedestres no primeiro dia da mudança no trânsito da Avenida Ingá, em Manaíra

14/04/2023 | 11:00 | 56

Na manhã desta sexta-feira (14), a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) realizou uma mudança de circulação no trecho da Avenida Ingá, em Manaíra. O objetivo foi transformar toda a avenida em sentido único (praia/Centro), onde promoverá a melhoria da fluidez no trânsito e a segurança viária no entorno da região.

O superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, foi conferi de perto a alteração e falou que na Avenida Ingá, no trecho entre a Avenida João Mauricio e a Avenida Esperança já possuía sentido único praia/Centro, mas agora será na área entre a Avenida Esperança e a Rua Gláucia Maria dos Santos Gouvêia, tornando assim sentido único em toda a avenida. “Com os estudos de mobilidade realizados pelos técnicos da Semob-JP, vimos que a primeira intervenção seria na Avenida Ingá, pois é uma via que corta várias vias principais. Nossa finalidade é oferecer mais segurança viária e evitar conflitos e acidentes na região”, explicou.

Orientação e sinalização – Agentes de mobilidade e educadores da Semob-JP estão por toda a avenida orientando sobre a mudança de circulação, garantindo a informação para condutores, moradores e pedestres da região. Já a Divisão do Sistema Viário realizou a troca de placas de regulamentação de ‘Pare’, sentido de circulação da via, sentido proibido e fez o reforço na sinalização horizontal, com faixas de pedestres e legendas de ‘Pare’, em todo o trecho.