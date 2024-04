Programa Pão e Leite beneficia famílias em situação de vulnerabilidade social e garante segurança alimentar

As famílias em situação de vulnerabilidade social na Capital contam com uma rede de amparo promovida pela Prefeitura de João Pessoa para garantir segurança alimentar e nutricional. Faz parte desta rede o programa Pão e Leite, implantado em 2022 e que beneficia 10.500 famílias, que mensalmente recebem R$70 como auxílio para realização de compras de gêneros alimentícios em 135 pontos comerciais da cidade.

O programa é gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), com recursos próprios do orçamento municipal. Uma das famílias beneficiadas é a de Mariana Santiago, moradora do Timbó e que está no Pão e Leite há três meses. Ela enumera a melhora na qualidade de vida de seus dois filhos, de 12 e 3 anos de idade. “É muito bom saber que no dia certinho a gente vai ter aquele valor. Compro lanche, cuscuz, feijão, arroz e mistura, ajudando demais com a economia da casa e eles ficam mais felizes também”, destacou.

A secretária de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Norma Gouveia, reforça o papel importante que o ‘Pão e Leite’ exerce e o fortalecimento do comércio local. “O Pão e Leite, junto aos outros programas realizados pela Prefeitura, como os Restaurantes Populares e Cozinhas Comunitárias, completa o ciclo de alimentação das famílias em vulnerabilidade social, garantindo segurança alimentar. Outro aspecto, para além das famílias, também é para o comércio local, que passa a girar esse recurso e favorece o funcionamento de mercadinhos de bairro, por exemplo”, explicou.

Para solicitar o benefício, a Prefeitura disponibiliza a plataforma João Pessoa na Palma da Mão, que pode ser baixada nas lojas de aplicativo Android ou IOS. O usuário deve realizar cadastro no aplicativo, enviando as informações e documentação solicitada. Outra opção para a população é ir pessoalmente a um dos Centros de Referência da Cidadania (CRCs) mantidos pela Sedes, levando cópias dos seguintes documentos: CPF, RG, cartão do NIS ou folha resumo, comprovante de residência, além da certidão de nascimento e RG dos filhos menores de idade.

Para maiores informações e dúvidas, você pode ligar para o número (83) 3213-5360.