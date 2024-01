Governo e instituições fortalecem parceria para ampliar programa de implantação de recifes na costa da Paraíba

O governo do estado e várias instituições da Paraíba fortaleceram, nesta segunda-feira (29), a parceria para ampliar o Programa Estratégico de Estruturas Artificiais Marinhas (Preamar-PB), ação que prevê, entre as iniciativas, a implantação de recifes no litoral da Paraíba.

No evento de hoje (29), o governador João Azevêdo assinou um acordo para investir cerca de R$ 10 milhões. O objetivo do Programa nessa nova fase é realizar um diagnóstico ambiental que possibilitará a compreensão dos fenômenos naturais, do uso e da ocupação do solo e do ambiente marinho, além de identificar as vulnerabilidades presentes nos municípios litorâneos da Paraíba, em longo prazo.

Segundo governo, o programa irá tratar também do gerenciamento costeiro integrado dos nove municípios do litoral paraibano, identificando os pontos de erosão marinha e propondo, por meio do conhecimento científico, as medidas necessárias para esta contenção.

O professor do IFPB Cláudio Dibas lembrou que o Programa nasceu com a proposta de instalar recifes artificiais na costa dos municípios de Lucena, Cabedelo, João Pessoa e Conde, com fases claras, mas que, agora, ganham mais força.

“Na fase que estaria se iniciando agora, que é de diagnóstico ambiental, por conta do processo de licenciamento ambiental, que é feito junto a Ibama, foi visualizado que esse diagnóstico poderia também dar respostas a outras questões da costa da Paraíba. Nós montamos um banco de dados muito consistente, com informações recentes e bem completas de várias áreas aqui na costa desses quatro municípios”, destacou.

Por isso, ressaltou o profeessor, verificou-se que era necessário ampliar esses estudos para todo o litoral.

Prazo de 18 meses abordando os meios físico, biológico e socioeconômico, e com isso apresentar um grande diagnóstico para o poder público poder se basear e subsidiar as decisões”, afirmou.

O Capitão Shurman, líder da Família Shurman, que já liderou e coordenou as duas expedições de volta ao mundo no mar, comemorou a iniciativa.

“Isso vai ser bom pra pesca artesanal, vai ser bom pro turismo náutico, que está crescendo. Porque senão vai sendo destruído, porque o aquecimento das águas do mar vai matando. Então, a preservação desses corais, esse estudo Preamar é fundamental e, puxa vida, eu rezo que na costa brasileira tenham outras iniciativas”, afirmou.

Programa e parceiros

O Preamar-PB, que inicialmente contemplava a instalação de recifes artificiais marinhos, áreas temáticas para o mergulho contemplativo e a restauração de ecossistemas coralíneos naturais em João Pessoa, Cabedelo, Lucena e Conde, expandirá o estudo para Pitimbu, Rio Tinto, Marcação, Baía da Traição e Mataraca.

A ampliação do Preamar-PB é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado da Paraíba, por meio da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), o Instituto Federal da Paraíba (IFPB) e o Polo de Inovação do IFPB, por meio da Fundação de Educação Tecnológica e Cultural da Paraíba (Funetec) e o Ministério Público Federal na Paraíba (MPF-PB).