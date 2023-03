Resende x Audax: ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS CARIOCÃO 2023, hoje (08/03), ESCALAÇÕES E PALPITES – BOLA ROLANDO

A partida entre Resende x Audax Acontece HOJE (08/03) às 21:10 hs O mandante da partida é o Resende que busca a vitória com seu mando. A partida á válida pelo Campeonato Carioca de 2023. Fique atento no NOSSO site para conferir as transmissões dos jogos. Confira JOGOS DE HOJE, e os jogos de amanhã na TV

Resende x Audax AO VIVO COM IMAGENS

O Campeonato Carioca de 2022 terá 12 times se enfrentando em turno único, que é chamado de Taça Guanabara, onde os quatro melhores times avançam para as semifinais. Entretanto, aqueles que ficarem entre o quinto e oitavo não poderão disputar o título simbólico da Taça Rio.

A FERJ também divulgou a previsão do primeiro clássico da competição, na rodada quatro, que será entre Flamengo e Fluminense, que foram os times que decidiram o estadual de 2022 e as notícias do Flamengo, notícias do Vasco e notícias do Fluminense, o leitor do Opinião e Notícia acompanha nos sites do grupo MRnews.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Escalação FLAMENGO: Matheus Cunha, Pablo, Rodrigo Caio e Léo Pereira; Matheuzinho, Igor Jesus, Gerson e Everton Cebolinha; Matheus França, Arrascaeta e Gabigol.

Quem está fora: Bruno Henrique, David Luiz, Erick Pulgar, Filipe Luís e Thiago Maia.

Pendurados: Everton Ribeiro, Erick Pulgar, Marinho e Thiago Maia.

Escalação FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli, Ganso e Arias; Keno e Cano.

Quem está fora: Manoel, Jorge e Gustavo Apis (lesionados).

Pendurados: Giovanni Manson, Nino, André e Guga.

PALPITES DO CARIOCÃO 2023

21:10 Flamengo 2 x 1 Fluminense Rodada 11 21:10 Botafogo 3 x 0 Portuguesa-RJ Rodada 11 21:10 Resende 2 x 1 Audax-RJ Rodada 11 21:10 Boavista 0 x 2 Volta Redonda Rodada 11

AO VIVO e PRÓXIMOS JOGOS >> Campeonato Carioca << veja aqui

Onde assistir Flamengo x Fluminense pelo Campeonato Carioca – CARIOCÃO 2023

Os jogos do Carioca deverão ser transmitidos por várias plataformas em 2022. Segundo o “UOL”, há negociação avançadas entre Ferj, clubes e TVs para o Campeonato Carioca explorar múltiplas plataformas, ou seja, não se prender a uma única forma de transmissão, como ocorria nos últimos anos. A novidade em 2023 será a entrada dos canais dos streamer Casimiro , a Cazé TV, que transmitirá todos os jogos de VASCO E BOTAFOGO, quando estes forem mandantes.

Além da TV aberta, a tendência é que outras mídias, além da TV aberta, sejam exploradas. Há também a chance da criação de um pay-per-view próprio da competição, onde cada clube ficaria com o percentual que fosse arrecadado por sua torcida.A BAND fechou com dois dos quatro maiores clubes do Rio de Janeiro para tranmissão em TV Aberta, o Vasco, e Botafogo não aceitaram a proposta. O Fluminense e Flamengo terão seus jogos televisionados pela BAND, quando forem mandantes.

Jogo

21:10 Resende x Audax-RJ Rodada 11

Canal Transmite? BAND / BANDSPORTS SIM (Band) PPV VASCO/BOTAFOGO/FLA/FLU NÃO CAZÉ TV não PPV CARIOCÃO sim MRNEWS COM IMAGENS

CAMPEONATO CARIOCA DE 2023

A tabela do Campeonato Carioca 2023 já foi divulgada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro (FERJ) e aguarda para início no dia 19 ou 26 de janeiro. Após arbitral realizado com os clubes no fim de dezembro, a FERJ finalmente a tabela com os jogos do Campeonato Carioca 2022.

Sendo assim, definiu-se que a competição terá o mesmo formato e regulamento da temporada 2021. Contudo, o início do campeonato ainda não está totalmente acertado, pois ainda existem dúvidas se ele irá começar no dia 19, de acordo com o que foi divulgado na tabela, ou no dia 26 de janeiro.

Quem é o maior campeão do Campeonato Carioca?

O Flamengo é maior campeão do Campeonato Carioca, com 37 títulos. O Fluminense deteve a marca de maior campeão durante muito tempo, mas a dominância do Rubro-Negro desde a virada do século acabou colocando o time na frente com a vitória no campeonato de 2009.

A decisão naquele ano foi entre Flamengo e Botafogo. O Flamengo acabou vencendo nos pênaltis e ultrapassou o Tricolor como maior vencedor da competição.

Dentre os grandes times do estado, o Fluminense é o que está a mais tempo sem vencer uma edição do Campeonato Carioca e não fica em primeiro lugar desde 2012, quando venceu o Alvinegro com gols de Fred, Rafael Sóbis, Rafael Moura e Marcos Júnior.

Em terceiro lugar está o Vasco da Gama, com 24 conquistas, em seguida está o Botafogo, com 21. Completando a lista está o São Cristóvão e Paissandu, com um troféu cada um. Desde 1966, quando o Bangu levou o título, somente os grandes times do estado foram campeões.

