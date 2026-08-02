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Documentário sobre Zico chega aos cinemas no dia 30 e conta a trajetória do ídolo do Flamengo

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Zico, ídolo de gerações e considerado o maior camisa 10 da história do Flamengo, terá sua trajetória retratada no documentário “Zico, o Samurai de Quintino”, que estreia nos cinemas no dia 30 de abril. Dirigido por João Wainer, o longa apresenta a carreira do ex-atacante, uma das maiores referências do futebol mundial.

Zico e João Wainer divulgam o documentário ‘Zico, o Samurai de Quintino’. (Reprodução/TV Cabo Branco)

Em entrevista ao Globo Esporte PB, o ex-jogador relembrou sua relação com o estado e destacou momentos especiais vividos na região.

“Sempre tive ótimas recordações de João Pessoa e fui muito bem recebido. Tive a oportunidade de inaugurar o Estádio Almeidão e o Estádio Amigão, em Campina Grande. Inclusive, fiz gols por lá”, destacou Zico.Com mais de 500 gols na carreira, Zico disputou três Copas do Mundo e construiu uma idolatria que ultrapassa fronteiras. No Japão, onde atuou, tornou-se ídolo e ajudou a popularizar e profissionalizar o futebol no país durante os anos 1980.

Zico e João Wainer em entrevista ao Globo Esporte PB. (Reprodução/TV Cabo Branco)

O diretor do documentário, João Wainer, comentou sobre o desafio de reunir os momentos mais marcantes da vida do ex-atleta para contar sua história de forma envolvente.

“Existe muito material do Zico disponível, como gols, imagens e histórias em reportagens. Mas conseguimos reunir tudo isso em uma narrativa mais consistente e coesa, principalmente para os mais jovens que não o viram jogar. A tecnologia também permite transformar imagem e som, fazendo com que o público sinta como se estivesse vivendo um jogo no Maracanã nos anos 1980 ou 1990”, explicou o diretor.

Zico, o Samurai de Quintino. (Foto: Acervo/Globo Filmes)

Zico convidou não apenas os torcedores rubro-negros, mas todos os amantes do esporte a assistirem ao documentário nos cinemas.

“Gostaria que todos fossem ao cinema. A emoção é diferente, a imagem também. Não vão ver apenas um time de futebol, mas uma história com momentos de dificuldade, superação, tristeza, alegria e a construção de uma família”, concluiu o eterno camisa 10 do Flamengo.

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