Diogo Cunha Lima deve ser anunciado como vice na chapa de Cícero Lucena

Foto: Divulgação.. Jornal da Paraíba

O empresário Diogo Cunha Lima deverá ser confirmado, na próxima segunda-feira (27), como pré-candidato a vice-governador na chapa de Cícero Lucena (MDB) na disputa pelo Governo do Estado. A informação foi confirmada por fontes ao jornalista Felipe Nunes.

De acordo com a apuração para a CBN Paraíba, aliados do ex-prefeito da Capital já estão na cidade para finalizar os últimos detalhes do evento, que contará com uma coletiva de imprensa para apresentar oficialmente a decisão.

Segundo interlocutores próximos aos dois grupos, a escolha do nome do empresário levou em consideração não apenas sua qualificação enquanto empresário, mas, sobretudo, sua ligação com a cidade de Campina Grande, o que deve ter um peso eleitoral na cidade.

A expectativa é de que Diogo Cunha Lima consiga atrair o eleitorado campinense, que já conta com nomes locais entre as opções na disputa, como o atual governador Lucas Ribeiro (PP) e o senador Efraim Filho (União), que deve anunciar Juliana Cunha Lima, primeira-dama da cidade, como candidata a vice.

Nas últimas semanas, o empresário já vinha acompanhando agendas de Cícero Lucena na pré-campanha eleitoral. Recentemente, em entrevista à CBN, o ex-prefeito também confirmou avanços nessa negociação.

O local da coletiva será no Seminário Diocesano em Campina Grande, às 10h.