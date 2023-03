Famoso e querido Padre sai para ouvir confissões e é encontrado sem vida dois dias depois 'Agiota?'

Sacerdote da diocese de Caratinga desapareceu após sair para ouvir confissões.

O padre Douglas Ferreira Leite, de 35 anos, estava desaparecido desde a manhã desta última terça-feira (7). O comunicado do seu desaparecimento foi feito pela Diocese de Caratinga, Minas Gerais. Infelizmente, seu corpo foi encontrado nesta quinta-feira (9).

Segundo apurado pelo site Estado de Minas, o religioso estaria indo para o município de Divino. No local, ele participaria de um mutirão de confissão de fiéis. Ele não chegou até a cidade e foi dado como desaparecido.

Corpo de padre é encontrado em Minas Gerais A Diocese de Caratinga e a Polícia Civil confirmaram que encontraram o corpo de Douglas Ferreira Leite. O religioso atuava na Paróquia de Santa Bárbara, em Fervedouro. A corporação informou que ele estava se deslocando para São Francisco da Glória. Seu trajeto seria de pouco mais de 10 quilômetros.

O vigário teria saído de sua residência em torno de 10h30, sendo visto pela última vez por volta das 11h45. A Diocese publicou uma nota nas redes sociais comunicando o óbito do religioso.

O padre Douglas Ferreira Leite é natural de Conceição de Ipanema, também no estado mineiro, localizada no Vale do Rio Doce. Sua ordenação aconteceu em agosto de 2021. A polícia está investigando o caso. O padre Agrimaldo José Teixeira disse que o religioso pediu dinheiro a outro vigário, sem revelar o que faria com esse montante.

Padre de Minas Gerais é encontrado sem vida Para o portal g1, a Polícia Civil informou que o corpo do padre Douglas foi localizado perto de onde o seu carro, um Fusca, tinha sido encontrado anteriormente. O local é uma área de mata e fica nas proximidades de um riacho, nas margens da BR-116.

