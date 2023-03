Cuidando de quem cuida

Servidoras da Semob-JP recebem serviços de beleza no encerramento das comemorações ao Dia da Mulher

10/03/2023 | 11:00 | 54

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado na última quarta-feira, 8 de março, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), realizou várias atividades voltadas à saúde e ao bem-estar das servidoras. E nesta sexta-feira (10), em parceria com a Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP), através do projeto social Mãos Amigas e a Federação Paraibana de Associações Comunitárias (Fepac), foram oferecidos gratuitamente, serviços de corte de cabelo, designer de sobrancelhas, esmaltação de unhas e limpeza de pele, com foco principal a autoestima e o autocuidado das mulheres. Os serviços de beleza foram realizados no auditório da autarquia.

Para o superintendente da Semob-JP, Expedito Leite Filho, essas atividades foram realizadas para homenagear e, também, uma forma de expressar agradecimento às colaboradoras, que têm um papel fundamental no desenvolvimento das ações da autarquia em nossa cidade. “São 118 servidoras que em casa ou no trabalho, cuidam com zelo e determinação, enfrentam batalhas diárias e são essenciais nas nossas vidas”, declarou.

A servidora Isabel Cristina da Costa, disse que gostou e participou de todas as atividades oferecidas pela Semob-JP, pois foram voltadas para a saúde e o bem-estar. “Nos sentimos acolhidas e valorizadas com tanta atenção e cuidado e espero que venham mais eventos como estes para alegrarem o nosso dia”, afirmou a secretária.

Programação – Na quarta-feira (8), foi realizado um café da manhã especial na Semob-JP, onde todas puderam se confraternizar, receber os parabéns e ouvir homenagens. Na quinta-feira (9), a ação foi feita por uma equipe de profissionais especializados, com verificação de pressão arterial e glicemia, para zelar pelo bem-estar e saúde das servidoras.