Prefeitura entrega certificado de microempreendedor para 78 contemplados do programa ‘Eu Posso’

O prefeito Cicero Lucena entregou, nesta terça-feira (14), certificados para 78 empreendedores contemplados em mais um edital do programa ‘Eu Posso’, com investimento de R$ 691 mil. Durante solenidade no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados, o gestor municipal destacou a importância desse mecanismo para fomento ao empreendedorismo, com a liberação de crédito da ordem de R$ 12,7 milhões na atual gestão e acompanhamento e consultoria para mais de 2 mil beneficiados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.

“Além da quantidade que está sendo atendida, são 29 bairros contemplados nesse edital, com todo tipo de pequenos empregos, de capital do giro, ou seja, a garantia de uma renda melhor para essas famílias. Esse trabalho do ‘Eu Posso’ é algo que nos deixa felizes, porque estamos abertos, não só na aposta, possibilidade de fazer o emprego, mas também de qualificar, na possibilidade de acompanhar para que os negócios aumentem o índice de sobrevivência e também de sucesso”, afirmou o prefeito.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), Vaulene Rodrigues, observou o crescimento de pequenas empresas dentro do programa. “O nosso objetivo principal começa a ser atendido. Essa busca pelo crescimento, de transformação da informalidade para a formalidade, ela começa a acontecer no campo prático. Tanto que já são quase 50% dos contemplados de pessoa jurídica. Isso é um número expressivo. Quem nos acompanhou em relação aos outros editais, percebia que tínhamos uma quantidade de pessoas físicas muito mais expressiva, até pela necessidade, pelas circunstâncias”, destacou a secretária.

Para ter acesso ao crédito, os empreendedores passam por várias etapas, para que seu empreendimento seja alavancado. São cursos sobre gestão de negócios, educação financeira, marketing, depois tem entrevista para identificar os perfis de empreendedorismo. “Esse acompanhamento é fundamental, porque a gente consegue investir o crédito de uma maneira mais segura. Estou muito animado em dar certo o meu negócio”, afirmou Paulo Carvalho, que está empreendendo no ramo de viagens.

Resultado geral do ‘Eu Posso’:

2.303 beneficiados, sendo 889 homens e 1.414 mulheres;

R$ 12 milhões já investidos, sendo o ticket médio de R$ 5,5 mil em 72 bairros ou comunidades;

Pessoa jurídica – 623 empresas, com R$ 5,3 milhões investidos. O ticket médio de R$ 8,6 mil;

Pessoa física – 1.680 empreendedores, com R$ 7,3 milhões investidos e R$ 4,4 mil o ticket médio.