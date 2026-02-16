Três vítimas permanecem internadas após ataque a tiros em Santa Rita

Três pessoas seguem internadas após oataque a tiros que deixou três mortos e seis feridos durante uma festa em uma casa, no município de Santa Rita, na Grande João Pessoa, na madrugada do último domingo (15).

As vítimas feridas foram socorridas e levadas para o Hospital de Trauma de João Pessoa. A unidade informou que duas vítimas, de 25 e 21 anos, apresentam quadro clínico estável. Um paciente de 26 anos permanece internado em estado grave. Outras três pessoas feridas já receberam alta médica.

O ataque aconteceu durante a madrugada, em uma residência no bairro Heitel Santiago, em Santa Rita. Segundo a polícia, cerca de 20 suspeitos armados invadiram o local e atiraram contra os participantes da festa.

Suspeitos são presos em Bayeux

Cinco suspeitos de envolvimento no ataque foram detidos pela Polícia Militar na tarde do domingo (15), na cidade de Bayeux. A ação foi coordenada pelo comandante-geral da corporação, coronel Sérgio Fonseca.

Com o grupo, a PM apreendeu duas armas de fogo, uma réplica e drogas. Segundo a corporação, os suspeitos queimavam o documento de uma das vítimas e estavam com celulares pertencentes às pessoas atingidas no ataque.

Entre os detidos, estão três adolescentes. Um dos homens presos é o proprietário da casa onde os suspeitos foram localizados. A polícia informou que ainda não há confirmação sobre a participação direta dele no crime.

Os suspeitos foram levados para a Central de Polícia de João Pessoa e permanecem à disposição da Justiça.

Crime durante festa e relação com facções

Ataque a tiros deixou três mortos e cinco feridos na Grande João Pessoa. Silvia Torres/TV Cabo Branco

O delegado que esteve presente no local, Ivaney Ferreira, disse que as pessoas estavam reunidas na casa e realizavam uma festa, quando os suspeitos chegaram fortemente armados. Pelo menos 50 cartuchos de munição foram encontrados em perícia realizada, entre diferentes tipos de munições para fuzis, pistolas e revólveres.

“(Foi) uma ação orquestrada por uma organização criminosa. Estava sendo realizada uma festa e por volta das 4h, elementos armados, pelo menos 20 pessoas, com fuzil 556, fuzil 762 e diversos calibres de pistola nove milímetros, 380, revólver 357”, disse Ivaney.

O delegado disse que quando o grupo criminoso chegou na casa onde estava acontecendo a festa, os suspeitos atiraram contra duas pessoas, o que chamou atenção de outros integrantes do evento, que inclusive tentaram pular o muro da residência, com intuito de fugir.

Houve também a informação de que os suspeitos, ao chegarem no local, gritaram palavras de ordem em alusão à uma organização criminosa. A Polícia Civil aponta como motivação para o crime uma disputa entre facções rivais.

As três pessoas que morreram na casa, foram identificadas como sendo:

Hebert Araújo do Nascimento – 24 anos;

Mateus Eduardo dos Santos Freire – 15 anos;

Gabriel dos Santos Nascimento – 24 anos.

Conforme Ivaney Ferreira, nenhuma das pessoas mortas tinha registro de mandado de prisão contra si e não tinha passagens pela polícia, na consulta inicial feita. O organizador da festa está entre os mortos.

“As vítimas não tinham nenhuma com mandado de prisão em aberto. Há relato de que o pai de um deles (vítimas) o pai era envolvido com o tráfico de drogas. (Outro) que está internado já havia sido vítima de tentativa de homicídio”, explicou.

Seis pessoas ficaram feridas no ataque a tiros e foram socorridas após as autoridades chegarem ao local e levadas para o Hospital de Trauma de João Pessoa. A unidade informou que quatro pacientes vindos do ataque estão internados com quadro clínico estável e outras duas já receberam alta médica.

Inicialmente, havia sido divulgado que cinco pessoas ficaram feridas no ataque a tiros, no entanto, uma sexta pessoa deu entrada na unidade de saúde por conta dos ferimentos no ataque, passando por atendimento e recebendo alta na sequência.