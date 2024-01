Cícero Lucena apresenta programação completa do Folia de Rua e destaca valorização da cultura popular e fortalecimento do turismo

Depois do sucesso do Festival Forró Verão, a população de João Pessoa agora vai cair na folia das prévias carnavalescas, que começam a animar a cidade a partir desta quinta-feira (1°), com destaque para apresentação do cantor Alceu Valença, no Ponto de Cem Réis. A programação completa do Folia de Rua, que terá participação de 44 blocos em 18 bairros da cidade e vai até o dia 11 de fevereiro, foi apresentada nesta segunda-feira (29), pelo prefeito Cícero Lucena. Confira a programação completa neste link.

A solenidade aconteceu no auditório do Sesc/Senac, no Centro da Capital, onde o prefeito disse que a gestão municipal vem conseguindo, junto com a Associação Folia de Rua e de parceiros como o Governo do Estado, fortalecer as prévias carnavalescas, dando mais segurança aos foliões e levando inovações para a festa, como no corredor Via Folia – trecho da Epitácio Pessoa. O gestor ainda ressaltou o momento que a cidade vive na cultura, com reflexos para o turismo e geração de renda.

“Tivemos as prévias do Folia de Rua, onde vários bairros foram visitados, com a nossa tradição carnavalesca, quer seja a tribo indígena, orquestra, escola de samba, ala ursa. Toda a movimentação cultural do Carnaval já visitou os bairros, agora vamos continuar com esse projeto. Estamos organizando a descida ali na Epitácio Pessoa, devidamente decorada, com seguranças, com acesso restrito, com portais de revista”, afirmou o prefeito.

O diretor executivo da Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), Marcus Alves, disse que a Prefeitura de João Pessoa distribuiu recursos para todos os blocos do Folia de Rua. “Só nesse projeto de blocos independentes, nós colaboramos com 44 blocos da cidade de João Pessoa. Além disso, nós temos o projeto do Folia de Rua, que são aqueles blocos que descem a avenida Epitácio Pessoa. É outra linha de atuação. E o Carnaval Tradição, que reúne as ala ursas, as tribos indígenas, as escolas de samba, e os clubes de orquestras de frevo propriamente dito no período do Carnaval”, explicou.

O Folia de Rua também recebeu recursos federais, oriundos do Ministério do Turismo, por meio do senador Veneziano Vital do Rêgo. “São eventos dessa grandeza que fazem João Pessoa estar se tornando esse ponto de atratividade que nós vemos. Isso é reconhecível nos eventos, nos chamamentos, nas presenças de tantos e tantos milhares de brasileiros que identificam, na nossa capital, as condições para que possam aqui estar, inclusive firmarem residências”, destacou.

O presidente da Associação Folia de Rua, Sérgio Nóbrega, comemorou o fortalecimento da entidade nos últimos anos, destacando que a Prefeitura de João Pessoa vem ampliando os investimentos em cultura, com olhar para todos os segmentos. “Quero também agradecer à toda equipe da Funjope, que também tem sido incansável no trabalho voltado para a cultura. Os dois últimos anos, o Folia de Rua se fortaleceu mais do que em anos anteriores e isso é fruto de um olhar de quem entende a importância para a vida das pessoas”, disse.

Parceria – O secretário de Cultura do Governo do Estado, Pedro Santos, falou em compromisso do governador João Azevêdo, por mais um ano estar junto da Prefeitura para fortalecer o Folia de Rua. “Dizer que não só estaremos juntos no compromisso público, mas já adiantando também que, em outubro deste ano, a gente lança um edital, prêmio Paraíba Folia, um prêmio que vai reconhecer 240 entidades e organizações carnavalescas em João Pessoa e na Paraíba”, adiantou.

Segurança para o folião – O secretário municipal de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, garantiu que os foliões poderão brincar com segurança, através de um planejamento prévio da Guarda Civil Metropolitana, que estará atuando em conjunto com a Polícia Militar. “Um esquema muito bem organizado, onde vamos trabalhar para fazer com que as pessoas voltem para casa melhor do que saíram, porque vamos fazer um dos carnavais mais seguros desse País”, ressaltou.