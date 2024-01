Botafogo-PB tem melhor início ofensivo no Campeonato Paraibano desde 2005

O Botafogo-PB lidera o Campeonato Paraibano 2024 por causa do saldo de gols. Isso mesmo. Com seis pontos somados, mesma pontuação do Nacional de Patos, o Belo leva vantagem pelo fato de estar com o sistema ofensivo apurado. Por sinal, os sete gols marcados em dois jogos representam o melhor início do ataque alvinegro desde 2005.

Naquele ano, o Botafogo-PB também balançou as redes adversárias sete vezes. A média é de 3,5 gols por partida.

Botafogo-PB se destaca no ataque no início do Campeonato Paraibano

Nesta temporada, o Botafogo-PB já derrotou o São Paulo Crystal por 5 a 1 e venceu o CSP por 2 a 1. Um início promissor para a equipe que não conquista o estadual desde 2019.

Em 2005, o Belo também marcou sete gols em dois jogos. Na época, os botafoguenses derrotaram a Perilima por 2 a 0 e o Atlético de Cajazeiras por 5 a 0. Nas edições seguintes, o Alvinegro da Estrela Vermelha ainda não havia marcado tantas vezes nas duas primeiras partidas pelo estadual.

Quem marcou nos dois jogos do Botafogo-PB de Cristian de Souza foi o atacante Bruno Mota. O camisa 27 celebra a boa fase ofensiva do Belo e espera mais.

“Acho que o gol vem naturalmente, com muito trabalho que a gente vem fazendo. É muito importante jogar num clube como o Botafogo e a nossa ideia é continuar vencendo jogos para chegar lá na frente bem e sair do campeonato com o título”, destacou o jogador.

O time do Botafogo-PB se reapresenta nesta segunda-feira. Sem tempo a perder, já que tem Clássico Emoção nesta quarta-feira, no Estádio Amigão, em Campina Grande. Campinense e Belo medem forças às 20h15, pela 3ª rodada do Campeonato Paraibano

Veja o rendimento do ataque do Botafogo-PB nas duas primeiras rodadas do Paraibano desde 2005:

2005 – 7 gols

2006 – 1 gol

2007 – 5 gols

2008 – 1 gol

2009 – 3 gols

2010 – 4 gols

2011 – 3 gols

2012 – 5 gols

2013 – 4 gols

2014 – 1 gol

2015 – 3 gols

2016 – 3 gols

2017 – 2 gols

2018 – 3 gols

2019 – 5 gols

2020 – 5 gols

2021 – 3 gols

2022 – 2 gols

2023 – 2 gols

2024 – 7 gols

