Prefeito entrega 54 ruas em 22 bairros de João Pessoa, que chega à marca de 527 vias reestruturadas

O maior programa de pavimentação da história de João Pessoa atingiu, nesta sexta-feira (10), a marca de 527 ruas entregues à população da Capital, com infraestrutura completa de drenagem, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade. É que o prefeito Cícero Lucena entregou, de forma simbólica, 54 dessas vias em 22 bairros da cidade.

Acompanhado do vice-prefeito Leo Bezerra e de uma comitiva de parlamentares e secretários municipais, o gestor percorreu 10 localidades beneficiadas e destacou o olhar da Prefeitura para toda João Pessoa, com o mesmo padrão de construção que vem melhorando a vida das pessoas desde a região da praia até as localidades antes esquecidas pelo poder público. Cícero Lucena ainda adiantou novas entregas e projetou 1.500 ruas até o final do ano.

“São quase 9 quilômetros de pavimentação, só nesta entrega, com um detalhe importante: 22 bairros e todos com o mesmo padrão, independente de onde ele está localizado. Aí você está compreendendo porque é que a Prefeitura está fazendo, trabalhando para que João Pessoa fique cada vez melhor. Vai ter mais entrega no mês de maio, em junho e vamos continuar, porque, só em ordem de serviço, hoje nós estamos completando 1.154 ruas. Dessas, entregamos praticamente 50% e tem 200 com obras em andamento. Vamos chegar, com fé em Deus, com a ajuda da equipe, a 1.500 ruas até o final do ano”, afirmou o prefeito.

Impacto – De acordo com o secretário de Infraestrutura da Capital, Rubens Falcão, o total de ruas já entregues até o momento é responsável por garantir 30 bairros da cidade com 100% de vias pavimentadas. Até o final do ano, quando forem concluídas as 1.500 ruas, serão 50 bairros totalmente pavimentados na cidade. Ele ainda explicou que o programa busca atender ruas com equipamentos comunitários – creches, escolas públicas, municipais e estaduais, além das praças – e a questão da mobilidade.

“Estamos pavimentando toda a rota de ônibus da nossa cidade, então nós começamos por esses critérios, depois avançamos para outras demandas. No Bessa, por exemplo, que possuí problema sério de drenagem, também foi uma prioridade, porque aqui as casas ficam debaixo d’água, então são esses critérios técnicos que nós adotamos para executar essas 1.500 ruas”, explicou.

Agradecimento – Entre os moradores beneficiados, o policial aposentado Danilo Pereira agradeceu a pavimentação da Rua Praia Formosa, no Costa do Sol, uma localidade que vem crescendo e que está recebendo o olhar da gestão municipal. “Aqui era um sofrimento. A gente sofria muito com as chuvas, que alagavam as ruas do bairro. Agora não, a gente consegue andar e desfrutar da rua calçada e com toda segurança. E ainda mais feliz porque o bairro todo vai ser calçado”, agradeceu.

Fim do alagamento – Já na Rua Maria da Conceição, no Valentina Figueiredo, alunos de uma escola da rede privada agradeceram as obras de pavimentação, que acabaram com alagamentos e melhoraram o acesso à unidade escolar. O prefeito Cícero Lucena ouviu relato de um aluno autista, Pedro Miguel. “Estamos muito felizes com a presença do prefeito e o que ele fez pela nossa rua. Queremos agradecer e desejar muita felicidade”, comemorou.

Investimento – De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, a Prefeitura já investiu R$ 125 milhões nas ruas já inauguradas. O total previsto para as 1.500 ruas é de R$ 272 milhões.