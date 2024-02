jogadores curtem desfiles no Rio de Janeiro

Não há nada que simbolize mais o Brasil do que carnaval e futebol. E o clima festivo desse evento não foi exclusividade apenas dos foliões. Entre várias celebridades que estiveram em desfiles de escolas de samba no Rio, alguns jogadores brasileiros famosos também marcaram presença, como Arrascaeta e Cano.

Jogadores consagrados de Flamengo, Fluminense, Vasco e São Paulo estiveram celebrando o Carnaval do Rio de Janeiro. Destaque para a turma do Rubro-Negro carioca, que contou com outros nomes também, como De La Cruz e Léo Pereira.

Confira os jogadores no desfile no Rio de Janeiro

Arrascaeta, De La Cruz e Léo Pereira (Flamengo)

Cano (Fluminense)

Rafinha (São Paulo)

Payet e Rossi (Vasco)