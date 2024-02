Romero publica vídeo de morador de Campina pedindo ‘Volta Romero’ e viraliza nas redes sociais

Se alguém tinha dúvidas da disposição do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) em disputar a prefeitura de Campina Grande este ano, essas incertezas devem ter ido para o ‘espaço’ hoje. Em sua conta pessoal no instagram, o ex-gestor publicou um vídeo em que um morador de Campina Grande pede o seu retorno à prefeitura.

O homem andava ao lado do Parque do Povo e gritava nas ruas defendendo um ‘Volta Romero’. O vídeo rapidamente ‘viralizou’ nas redes sociais com centenas de comentários de apoiadores.

A publicação ocorre dias depois do deputado Tovar Correia Lima (PSDB) ter elevado o ‘tom’ e criticado a gestão do prefeito Bruno Cunha Lima (UB). Tovar é uma das pessoas mais próximas de Rodrigues e, em 2020, abdicou de disputar a prefeitura após a decisão de Romero de apoiar Bruno.

Semana passada Romero também declarou que a sua decisão dependeria do apoio da população de Campina Grande. A depender do desejo expressado no vídeo…

