onde acompanhar, horário e informações pela Copa do Nordeste 2024

ABC x Botafogo-PB se enfrentam nesta quinta-feira, pela 3ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h, no Estádio Frasqueirão, em Natal.

O Botafogo-PB é segundo colocado do Grupo A, tem seis pontos, a mesma do líder CRB. No entanto, os alagoanos levam a melhor no saldo de gols. Nesta quinta-feira, o Alvinegro da Estrela Vermelha tem a chance de assumir a ponta, além de manter a invencibilidade.

Já o ABC é sexto colocado do Grupo B. O Mais Querido possui um empate e uma derrota em dois jogos. Ou seja, em casa, a equipe potiguar mira a primeira vitória na Copa do Nordeste.

Dia, hora e local de ABC x Botafogo-PB

Dia: 15/02

Hora: 19h

Local: Estádio Frasqueirão, em Natal

Transmissão de ABC x Botafogo-PB

Onde assistir : Nosso Futebol (pay-per-view)

: Nosso Futebol (pay-per-view) Onde ouvir : pelas ondas do rádio, as emoções de ABC x Botafogo-PB por conta da CBN . A narração será de Raelson Galdino , com os comentários de Expedito Madruga , e as reportagens de Phillipy Costa e Max Oliveira .

: pelas ondas do rádio, as emoções de ABC x Botafogo-PB por conta da . A narração será de , com os comentários de , e as reportagens de e . Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge Paraíba entrará em campo atualizando todos os detalhes lance a lance.

Prováveis escalações

ABC: Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Thiago Spice, Richardson e Romário; Amarel, Randerson e Sammuel; Ruan, Daniel Cruz e Wallyson. Téc.: Rafael Lacerda.

Carlos Eduardo, Yuri Ferraz, Thiago Spice, Richardson e Romário; Amarel, Randerson e Sammuel; Ruan, Daniel Cruz e Wallyson. Rafael Lacerda. Botafogo-PB: Dalton, Lenon, Sousa Tibiri, Wendel Lomar e Bruno Cardoso; Rodrigo Oliveira, Bruno Leite e Bruno Mota; Dudu Silva, Kiko e Pipico. Téc.: Cristian de Souza.

Arbitragem

Árbitro principal: Emerson Ricardo de Almeida Andrade (CBF-BA)

Emerson Ricardo de Almeida Andrade (CBF-BA) Assistente 1: Jucimar dos Santos Dias (CBF-BA)

Jucimar dos Santos Dias (CBF-BA) Assistente 2: Ledes José Coutinho Neto (CBF-BA)

Ledes José Coutinho Neto (CBF-BA) Quarto árbitro: Zandick Gondim Alves Júnior (CBF-RN)

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB ganhou folga após a vitória sobre o Juazeirense.

A preparação para o jogo contra o ABC é iniciada pelo elenco comandado pelo técnico Cristian de Souza, e o treino será realizado durante a tarde.

O elenco botafoguense trabalha mais um dia no CT da Maravilha do Contorno pelo período da tarde.

A quarta-feira vai ser dia do último treinamento pela manhã. A tarde, a delegação embarca para Natal.

