onde se vacinar em João Pessoa e Campina Grande

Neste sábado (16) acontece mais um ‘Dia D’ de multivacinação com as doses disponíveis no calendário de rotina para prevenir doenças em crianças e adolescentes menores de 15 anos, com base no calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI). O Jornal da Paraíba traz onde os paraíbanos podem se vacinar neste ‘Dia D’.

O chamado também vale para idosos acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos e que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses, que já podem receber a nova dose de reforço com a bivalente.

Ao todo, os 223 municípios da Paraíba vão participar da campanha. Veja abaixo os locais de vacinação em João Pessoa e Campina Grande.

Onde se vacinar em João Pessoa

Na capital, a mobilização acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família e no Centro Municipal de Imunização, no período das 8h às 12h. Já os pontos móveis localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, atenderão ao público do período da abertura de cada estabelecimento até as 16h.

Neste sábado (16), as seguintes Unidades de Saúde da Família não vão funcionar: USFs Jardim Planalto, Padre Hildon Bandeira, Alto do Céu II e USF São José.

Já no Parque Solon de Lucena, haverá ações com vacinação e testagens para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), no período das 8h às 12h. A ação é alusiva ao ‘Dezembro Vermelho’, em combate à Aids e outras infecções.

Documentação

Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS.

Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Vacinação Domiciliar

Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (16)

Unidades de Saúde da Família (USF)

Não vão abrir: USFs Jardim Planalto, Padre Hildon Bandeira, Alto do Ceu II e USF São José

Centro Municipal de Imunização (CMI), horário: 8h às 12h

Home Center Ferreira Costa (BR-230), horário: 8h às 16h

Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários), horário: 10h às 16h

Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184), horário: 9h às 16h

Parque Solon de Lucena (Dezembro Vermelho), horário: 8h às 12h

Onde se vacinar em Campina Grande

Já em Campina Grande, as atividades começam às 8h, com abertura oficial no Parque da Criança e, em alguns locais, vão até as 22h.

Na ação, serão disponibilizados mais de 30 pontos de imunização com 14 horas ininterruptas de vacinação. Os locais abrangem todos os sete Distritos Sanitários da cidade para contemplar toda a população.

Todas as Policlínicas e Centros de Saúde funcionarão das 8h às 12h, algumas Unidades Básicas de Saúde vacinará até 12h e outras até 16h, inclusive nos distritos de São José da Mata e Galante. Já no Parque da Criança a vacinação ocorre até as 17h, no Terminal de Integração será das 08h às 16h e na Calçada do Bem, no Natal Iluminado, haverá vacinação das 18h às 22h.

O principal foco deste dia D é a cobertura vacinal da covid-19 com a vacina Bivalente. Do total de quase 350 mil pessoas que podem receber a Bivalente, apenas cerca de 16% receberam a dose de reforço.

Locais para vacinação em Campina Grande neste sábado (16)

Parque da Criança – Abertura oficial – 8h às 17h

Integração – 8h às 16h

Calçada do Bem – Açude Velho Catolé 17h às 22h

Vacinação na UBS – 8h às 12h

UBS Plínio Lemos – José Pinheiro

UBS Adalberto César – Pedregal

UBS Adriana Bezerra – Santa Rosa

UBS Hindemburgo Nunes – Ramadinha

UBS Malvinas V – Malvinas

UBS Antônio Virgílio Brasileiro – Aluízio Campos

UBS Crisóstomo Lucena – Aluízio Campos

UBS Galante – Galante

UBS Estação Velha – Estação Velha

UBS Benjamim B. da Silva – Catingueira

UBS Dra. Ana Cantalice – Três Irmãs

UBS Maria de Lourdes Leôncio – Novo Cruzeiro

UBS Raiff Ramalho – Santa Cruz

UBS Ronaldo Cunha Lima – Três Irmãs

UBS Cidades II – Bairro das Cidades

UBS Ana Amélia Vilar Cantalice – Rocha Cavalcante

UBS Bem-te-vi – São José da Mata

UBS Odete Leandro – UEPB

Vacinação na UBS – 8h às 16h

UBS Malvinas III – Equipe II Malvinas

UBS Raimundo Carneiro – Pedregal

UBS Bodocongó – Bodocongó

UBS Inácio Mayer – Jeremias

UBS Francisco Brasileiro – José Pinheiro

UBS Padre Rachid – Glória

UBS Wesley Cariry Targino – Nova Brasília

Vacinação nas Policlínicas e Centros de Saúde – 8h às 12h