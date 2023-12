Prefeitura firma parceria com o INADH e irá ofertar mais cursos de qualificação a partir de 2024

A Prefeitura de João Pessoa irá ampliar, em 2024, a oferta de cursos profissionalizantes para pessoas em vulnerabilidade social. Nesta sexta-feira (15), a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) firmou, com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Humano (INADH), a parceria para execução da terceira fase do Qualifica PB. A iniciativa visa que a partir dos conhecimentos adquiridos nos cursos, os alunos consigam se inserir ou conquistar melhores espaços no mercado de trabalho.

O local escolhido para a cerimônia foi o Centro de Referência da Cidadania de Mangabeira (CRC), que terá uma sala específica para receber os cursos, que também acontecerão nos CRCs Saturnino de Brito e Jardim Veneza. As qualificações terão foco em informática, auxiliar administrativo, recepção e atendimento e telemarketing. As matrículas para os cursos abrem no próximo mês de janeiro, com aulas previstas para acontecerem a partir de fevereiro.

A secretária executiva de Desenvolvimento Social, Lucinha Lima, destacou a importância dessa parceria para que mais pessoas tenham qualificação. “Para nós da Sedes é uma alegria estarmos nessa parceria com o INADH, que promete ser muito benéfica para toda a sociedade. Percebemos que é uma empresa séria e comprometida com o desenvolvimento das pessoas, um dos pilares do trabalho da Sedes e da Prefeitura”, completou.

Diego dos Anjos, CEO do Instituto, agradeceu o acolhimento que a organização tem recebido em João Pessoa e está certo de que será uma parceria que trará frutos importantes para quem mais precisa. Ele ainda agradeceu a presença do vereador Bispo José Luiz, cuja emenda parlamentar tornou possível a vinda do INADH à Capital paraibana.

“Já realizamos esse projeto com a Secretaria das Mulheres e de Direitos Humanos e Cidadania e agora estamos iniciando em parceria com a Sedes, que terá duração de seis meses. Durante esse período vamos qualificar em torno de 120 pessoas nos cursos que serão disponibilizados gratuitamente, com fornecimento do material didático e acompanhamento dos professores. Nossa expectativa é a melhor possível”, reforçou.

Seminário – Na quinta-feira (14), a equipe do instituto realizou em João Pessoa o I Seminário INADH Nordeste, tendo como temática a ‘Elaboração de projetos para captação de recursos’. O encontro foi voltado para associações, fundações e Organizações Não Governamentais (ONGs).