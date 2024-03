Atlético-MG apresenta novo uniforme para 2024 com Hulk de modelo

O Atlético-MG divulgou novas fotos de sua nova camisa para a temporada de 2024. E o paraibano Hulk foi um dos modelos. O clube mineiro completou 116 anos nessa segunda-feira (25).

Atlético-MG divulgou novas imagens de seu uniforme

De acordo com a fornecedora de material esportivo da equipe liderada pelo craque paraibano Hulk, a nova camisa homenageia momentos importantes da história do Atlético-MG, além de todo o seu pioneirismo, como títulos conquistados em 1937 e 1971.

Além do camisa 7 Hulk, Guilherme Guilherme Arana, Gustavo Scarpa, Paulinho e Zaracho, além de Tuca e Ju Pacheco, do time de futebol feminino do Galo, participaram da segunda fase do lançamento da camisa.

Será que nossos atletas gostaram no novo uniforme? 🤔😎⚽ O primeiro encontro com o Manto foi de muito sorriso no rosto e com altinha liberada! Se liga! pic.twitter.com/ZeEszuAOTo — Atlético (@Atletico) March 25, 2024

A expectativa é que o novo uniforme do clube de Belo Horizonte já seja utilizado no próximo sábado (30), em Atlético-MG x Cruzeiro, pelo jogo de ida das finais do Campeonato Mineiro.