Flamengo x Paulistano ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (26/03)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2023/2024 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Flamengo x Paulistano hoje, HOJE (26/03) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Fla . O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Assim, a competição em especial, será transmitido pela DAZN, pela TV local, Pela TV CULTURA, mas ainda tem mais. Além disto, ainda haverão transmissões pelo Youtube! . Aliás, CONFIRA a seguir a agenda completa de transmissões da NBB desta semana. No streaming, a DAZN e nos canais da ESPN, além da ESPN WATCH, a transmissão pode acontecer . Na temporada passada, o Facebook transmitia também partidas. Neste ano, ainda não foi anunciado o streaming neste canal. Abaixo, uma agenda completa das transmissões e jogos de hoje na NBB.

19:00 Minas x São José

19:30 Pato Basquete x Mogi das Cruzes

20:00 Botafogo x São Paulo

20:00 Caxias do Sul x Fortaleza BC

Flamengo enfrenta Paulistano em busca da liderança no NBB: Onde Assistir ao Vivo

Nesta terça-feira, dia 26 de março, o Flamengo entra em quadra contra o Paulistano em um confronto emocionante válido pela temporada regular do Novo Basquete Brasil (NBB). A partida, agendada para as 20h, promete ser um espetáculo para os fãs do basquete, e será realizada no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, a transmissão estará disponível ao vivo através do YouTube do NBB, YouTube do Canal GOAT, FlaTV+ e NBB BasquetPass.

O Flamengo entra em quadra determinado a recuperar a liderança do torneio, após ser superado pelo Sesi Franca no último sábado. Com um desempenho consistente ao longo da temporada, o time carioca possui 25 vitórias e apenas cinco derrotas, demonstrando sua força e qualidade dentro de quadra. Agora, diante de sua torcida, busca retomar o posto de destaque na classificação geral.

Por outro lado, o Paulistano ocupa a sétima posição no NBB e almeja continuar sua trajetória rumo aos playoffs. Apesar de não estar entre os primeiros colocados, a equipe paulista demonstrou sua capacidade ao derrotar o União Corinthians em seu último confronto. Com um elenco talentoso e determinado, o Paulistano certamente buscará surpreender seu adversário nesta partida.

É importante ressaltar que, com 16 dos 19 clubes avançando para a fase de playoffs, ambos os times têm seus objetivos bem definidos e estão empenhados em alcançá-los. Portanto, o confronto entre Flamengo e Paulistano promete ser um espetáculo de alto nível, repleto de emoção e lances incríveis.

Para os fãs do basquete brasileiro, esta é uma oportunidade imperdível de acompanhar de perto as emoções do NBB e torcer por seus times favoritos. Com transmissão ao vivo garantida em diversas plataformas, não faltarão opções para aqueles que desejam vibrar e acompanhar cada lance dessa emocionante disputa.

**Ficha Técnica:**

– **Flamengo x Paulistano**

– **Data:** Terça-feira, 26 de março, às 20h

– **Local:** Ginásio do Maracanãzinho, Rio de Janeiro-RJ

– **Competição:** Novo Basquete Brasil (NBB) – Temporada Regular – 22ª rodada

– **Transmissão:** YouTube do NBB, YouTube do Canal GOAT, FlaTV+ e NBB BasquetPass

Portanto, prepare-se para uma noite de grandes emoções e não perca nenhum lance deste emocionante confronto entre Flamengo e Paulistano. A bola vai subir, e a disputa pela vitória promete ser acirrada até o último segundo.