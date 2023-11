Com apoio da Prefeitura, Circuito Pessoense de e-Sports estimula acesso de jovens à tecnologia

Promover a inclusão e despertar o interesse de jovens pelos meios tecnológicos, principalmente para os menos favorecidos. Esse é o objetivo do Circuito Pessoense de e-Sports (CPE), que acontece dentro da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), da Prefeitura de João Pessoa, no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho. Para participar, basta acessar o link https://www.twitch.tv/cpepb e se inscrever.

De acordo com o diretor-presidente da Agência de Inovação da Prefeitura, Edvaldo Vasconcelos, a final da competição, que conta com apoio da Prefeitura, acontece entre os dias 23, 24 e 25 deste mês, de forma presencial. O campeonato teve início no último fim de semana, em ambiente virtual.

Edvaldo explicou que o evento vai distribuir prêmios em dinheiro para os três primeiros colocados, como forma de incentivar a prática da atividade. Segundo ele, o primeiro lugar ganhará R$ 1,5 mil, o segundo lugar, R$ 1 mil, e o terceiro lugar, R$ 500. “A iniciativa é mais uma oportunidade que a Prefeitura está disponibilizando para estimular o aprendizado por meio da tecnologia, visando promover a inclusão daqueles jovens que não têm condições financeiras”, destacou.

A abertura da 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), promovida pela Secretaria de Ciência e Tecnologia (Secitec), da Prefeitura de João Pessoa, está programada para acontecer às 17h, do dia 23 deste mês, no Espaço Cultural, e contará com show da banda Rubacão Jazz, criada no Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).