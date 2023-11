Como pegar ônibus de graça em João Pessoa e Campina Grande no segundo dia de provas do Enem 2023

As cidades de João Pessoa e Campina Grande vão continuar a ter viagens de ônibus municipais gratuitas no segundo domingo de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que vai acontecer 12 de novembro. No município de Campina Grande, o é transporte gratuito para toda população, enquanto João Pessoa exige a apresentação da carteira de estudante.

O Jornal da Paraíba preparou um guia sobre como pegar ônibus gratuito em João Pessoa e Campina Grande no segundo domingo do Enem. Confira:

João Pessoa

De acordo com a Prefeitura de João Pessoa, apenas os candidatos que possuem carteira de estudante terão passe livre no transporte público coletivo de João Pessoa no domingo (12). Para ter o benefício, o candidato deverá apresentar o documento no momento do embarque.

A Prefeitura também anunciou seis linhas extras de ônibus. Serão 52 linhas em circulação no domingo, dia da semana que operam normalmente com 46 linhas. Segundo o município, estarão em circulação 130 ônibus, que devem realizar 940 viagens.

As linhas 521, 502, 523, 527, 1519 e 003, que geralmente não rodam aos domingos, estarão ativas no segundo dia de Enem. A linha 401, que já circulava aos domingos, será reforçada com duas viagens extras, como também as linhas circulares 1500 e 5100, que ganharam acréscimo de 22 viagens.

A Semob também anunciou um esquema especial de trânsito para garantir o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. Segundo a secretaria, serão pelo menos 50 agentes de mobilidade fazendo o monitoramento do fluxo viário para garantir a circulação de veículos no entorno dos locais de provas com maior expectativa de candidatos.

Entre os pontos monitorados estarão: FPB (Castelo Branco), Unipê (Água Fria), IFPB (Jaguaribe), FPB (Avenida Walfredo Leal), UniNassau (Avenida Epitácio Pessoa) e Lyceu Paraibano (Centro).

Campina Grande

As viagens dos ônibus municipais também serão gratuitas em Campina Grande, Agreste da Paraíba, no segundo domingo de aplicação da prova do Enem 2023. O serviço ficará disponível para passageiros das zonas urbana e rural da cidade, com aumento da frota em 75% em determinados horários.

A gratuidade será destinada a toda a população, segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP) de Campina Grande. Para isso, o usuário precisa apenas:

apresentar o cartão Nubus, para fins de comprovação estatística;

caso não tenha o cartão Nubus, apresentar um documento de identificação ao motorista para que o acesso ao interior do veículo será liberado.

De acordo com a STTP, houve uma negociação com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano do Município (Sitrans) e a frota vai ser reforçada em 75% nos principais horários para deslocamento de estudantes para os locais de prova, para assim atender de forma adequada os candidatos.

Os ônibus começarão a circular em Campina Grande a partir das 6h até as 20h – geralmente, aos domingos, os ônibus só operam até as 18h. De acordo com a STTP, o reforço da frota em 75% vai acontecer primeiro das 9h30 às 13h, e das 16h30 às 20h.

As linhas que serão reforçada e terão gratuidade são: 111, 020, 220, 245, 263, 303, 333, 004, 004A, 044, 404, 444, 505, 555, 660, 077, 090A, 090B, 092, 902, 922, 903A, 903B, 910 e 955.