Seinfra encerra a semana executando serviços na rede de drenagem e de iluminação pública

A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) finaliza a semana executando serviços de manutenção de iluminação pública e na rede de drenagem. Além disso, as equipes vão percorrer pontos mais atingidos pela chuva ocorrida nas últimas horas para minimizar os transtornos. Ao todo, vão ser realizados serviços em 14 bairros.

Os serviços de galerias, realizados nesta sexta-feira (16), continuam com a ação de prevenção e executam limpeza, desobstrução e recuperação de galerias e reposição de grelhas. A manutenção acontece nos seguintes locais: Mandacaru, Centro, Varadouro, Cristo, Tambaú, Cabo Branco, Manaíra e Bessa.

As equipes de iluminação pública fazem manutenção no Cristo, Jardim Cidade Universitária, Jaguaribe, Mangabeira, Jardim Veneza, João Paulo II e Alto do Mateus.

Por conta da chuva, as equipes da Operação Tapa-Buraco não foram às ruas, mas a programação retorna normalmente na próxima segunda-feira (19).

As demandas da população para os serviços da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), como reparos de iluminação pública e manutenção de vias, devem ser solicitados através do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.