Quais filmes vão passar DOMINGO (18/02) e amanhã? TEMPERATURA MÁXIMA E DOMINGO MAIOR QUE HORAS COMEÇA

Por MRNews



Noite de Cinema: Uma Diversidade de Emoções e Gêneros

Neste domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, prepare-se para uma noite de cinema repleta de aventura, ação, suspense e drama. Com uma seleção de filmes para todos os gostos, os telespectadores serão levados a uma jornada emocionante através de diferentes mundos e narrativas.

Corujão II: Pedro Coelho

No início da noite, mergulhe em uma aventura encantadora com “Pedro Coelho”. Dirigido por Will Gluck e estrelado por Daisy Ridley, Domhnall Gleeson e James Corden, este filme australiano de 2018 promete diversão para toda a família. Acompanhe as travessuras de Pedro Coelho e suas irmãs enquanto eles aprontam no campo e enfrentam o mal-humorado Thomas McGregor. Prepare-se para muitas risadas e momentos adoráveis nesta emocionante jornada.

Temperatura Máxima: Jumanji: Próxima Fase

Em seguida, embarque em uma aventura repleta de ação e reviravoltas com “Jumanji: Próxima Fase”. Dirigido por Jake Kasdan e estrelado por Jack Black, Dwayne Johnson, Kevin Hart e Karen Gillan, este filme americano de 2019 leva os espectadores de volta ao mundo de Jumanji, onde nada é como antes. Quando um grupo de amigos retorna ao jogo para resgatar um companheiro, eles descobrem que enfrentarão desafios ainda maiores e inesperados. Prepare-se para uma montanha-russa de emoções neste emocionante capítulo da saga Jumanji.

Domingo Maior: Vingança a Sangue-Frio

Para os amantes de suspense e ação, “Vingança a Sangue-Frio” é a escolha perfeita. Dirigido por Hans Petter Moland e estrelado por Liam Neeson e Laura Dern, este filme canadense de 2019 segue a jornada de Nels, um homem que é forçado a deixar sua vida pacífica nas montanhas após o assassinato de seu filho por um poderoso traficante. Determinado a fazer justiça com as próprias mãos, Nels embarca em uma busca implacável por vingança. Prepare-se para uma narrativa intensa e cheia de reviravoltas neste eletrizante filme policial.

Cinemaço: Platoon

Encerrando a noite com uma obra-prima do cinema, “Platoon” oferece uma experiência emocionante e comovente. Dirigido por Oliver Stone e estrelado por Charlie Sheen, Willem Dafoe e Forest Whitaker, este clássico americano de 1986 transporta os espectadores para os horrores e a violência da Guerra do Vietnã. Acompanhe a jornada de Chris, um jovem recruta que se voluntaria para lutar, enquanto ele enfrenta os desafios e dilemas morais do conflito. Com uma narrativa poderosa e performances excepcionais, “Platoon” é um filme que fica gravado na memória do espectador muito depois dos créditos finais.

Prepare a pipoca, acomode-se no sofá e deixe-se levar por uma noite emocionante de cinema, com uma programação que promete cativar e emocionar públicos de todas as idades e gostos.