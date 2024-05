saiba os preços das passagens de ônibus para Campina Grande

Parque do Povo recebe atrações na programação do São João de Campina Grande – Foto: Emanuel Tadeu.

O São João 2024 de Campina Grande acontece de 29 de maio a 30 de junho. Com isso, a procura por passagens de ônibus para ir à cidade nesta época do ano é elevada, com pessoas de diversas regiões do país buscando ir para o Maior São João do Mundo.

O Jornal da Paraíba preparou um levantamento com os preços das passagens de ônibus para Campina Grande no São João 2024. No levantamento, várias cidades foram utilizadas como ponto de partida para a viagem, seja municípios da própria Paraíba, do Nordeste e de outras regiões do Brasil.

Veja abaixo os preços das passagens de ônibus para o São João 2024 em Campina Grande

Ao todo, foram levantados os valores de passagens intermunicipais e interestaduais de ônibus. Em território estadual, foram contabilizados cinco municípios na lista, enquanto dois estados vizinhos aparecem. O dia tratado como referência na pesquisa para compra da passagem foi 31 de maio.

João Pessoa

Para sair da rodoviária de João Pessoa, localizada no bairro do Varadouro, a passagem mais barata é encontrada a R$ 32,14, no valor integral. A mais cara está saindo pelo valor de R$ 44,24. Em relação aos preços praticados para quem tem direito a pagar meia passagem, os valores ficam pela são metade.

Guarabira

Para sair da rodoviária de Guarabira, que fica localizada no Centro da cidade, a passagem mais barata encontrada é de R$ 31,60, valor único observado na pesquisa. Sobre a metade do preço para estudantes, o valor é de R$ 15,80. Nesse levantamento foram encontradas duas companhias de ônibus que disponibilizaram passagens.

Patos

Se alguém quer curtir o São João de Campina Grande partindo da cidade de Patos, no Sertão da Paraíba, vai ter que arcar com custos um pouco mais altos de passagens, por conta da distância maior.

O valor mais barato para sair de Patos, na rodoviária que fica localizada no Centro, é de R$ 67,20. O preço pela metade é de R$ 33,60. Já em relação a passagem mais cara, o valor fica em R$ 84 e na meia passagem é de R$ 42.

Cajazeiras

Outra cidade do Sertão paraibano em que os preços de passagem de ônibus são um pouco mais caros é em Cajazeiras. O valor mais alto da passagem é de R$ 156,80. A metade do preço fica em R$ 78,40. Já a passagem mais baixa foi encontrada por R$ 134,40 e a metade do preço por R$ 67,20.

Recife

Saindo da Paraíba e indo para outras cidades importantes, dessa vez fora do estado, a capital pernambucana Recife aparece na lista. Os pernambucanos que quiserem vir para Campina Grande terão que desembolsar R$ 74 na passagem mais cara, com o valor pela metade sendo de R$ 37. No preço inteiro mais barato é de R$ 70 e pela metade R$ 35.

Natal

Na capital do Rio Grande do Norte, Natal, a passagem mais barata é de R$ 94,14. Pela metade do preço fica R$ 47,07. O valor mais alto é de R$ 162,86 e o valor pela metade, nas passagens promocionais, é encontrado a R$ 81,43.

Fortaleza

Da capital do estado do Ceará para Campina Grande, quem que quiser curtir o maior São João do Mundo vai ter que desembolsar R$ 246,40, no valor da passagem inteira de ônibus. Para os estudantes, o valor cai pela metade e atinge R$ 123,2. No valor mais barato a passagem é encontrada a R$ 109,99 e pela metade, encontrada a R$ 54,99.

São Paulo

Da capital paulista para a capital do forró em junho a passagem mais cara está saindo a R$ 687,70. Pela metade do preço, a passagem é encontrada por R$ 343,85. No preço da passagem mais barata encontrada de São Paulo para Campina Grande é de R$ 453,50 e pela metade do preço por R$ 226,75.

Rio de Janeiro

Da cidade maravilhosa para Campina Grande o valor mais alto da passagem é de R$ 645,46 e para estudantes, na metade do preço, é encontrada a R$ 322,73. O preço mais barato de uma passagem inteira é de R$ 453,46.