VASCO x SPORT: TORCIDAS PODEM INVADIR PARA ENCERRAR OS JOGOS E BENEFICIAR SEUS TIMES? – BOLA ROLANDO

Imaginem vocês o caos que poderia acontecer se o SPORT não perder os pontos do jogo contra o Vasco no julgamento que acontecerá esta semana?

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará o Sport nesta quinta–feira, às 14h, pela desordem e invasão de torcedores no gramado da Ilha do Retiro na partida contra o Vasco, no dia 16 de outubro. A equipe pernambucana saiu na frente do placar, mas o time carioca empatou aos 49 minutos do segundo tempo. Autor do gol, o atacante Raniel, que foi revelado pelo Santa Cruz, rival do Sport, provocou os rubro-negros nas arquibancadas e dezenas de torcedores invadiram o gramado. O jogo foi encerrado faltando poucos minutos para o fim.

O Vasco havia acabado de empatar o jogo e teria ainda chances reais de vencer a partida, ou quem sabe até, perder. Mas a torcida do SPORT invadiu o gramado e o jogo não foi encerrado, faltando alguns minutos para terminar.

TORCIDAS PODEM INVADIR PARA ENCERRAR OS JOGOS?

Pois bem, imagine você que no domingo, o Vasco, que precisa ao menos empatar com o ITUANO em Itu, estiver, aos 40 minutos levando um grande sufoco e com o resultado empatado. Seria então a solução, a torcida do Vasco invadir o gramado e encerrar a partida?

Quem seria o real motivador do fato? Quem seria i beneficiado pelo resultado? Então ficaria claro que o resultado de não punição do Vasco, nesta hipotética (e patética) colocaria o time na primeira divisão, mesmo causando uma terrível confusão.

De fato, a torcida do SPORT causou a confusão. Deixou a partida sem condições de ser terminada e a punição por perda de pontos seria a única forma de punir o time e a torcida invasora.

Perda de mando? O time pode negociar e protelar a decisão. Aliás, foi isso que o Grêmio fez. Punido, o time jogou todos os jogos com efeito suspensivo e subiu de divisão. Multa de R$100 mil? Isto é uma piada.

Então que tipo de punição seria válida? Só a perda de pontos. Pronto falei!

