ONDE ASSISTIR CADIZ X BETIS AO VIVO, escalações e palpites Espanhol LA LIGA, HOJE (09/02)

A partida entre CADIZ X BETIS acontece HOJE (09/02), às 16 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 23/24. O mandante desta partida será o Cadiz que buscar os três pontos em seus domínios.

CLASSIFICAÇÃO DA LA LIGA ATUALIZADA

La Liga 2023-2024: Novas Emoções e Desafios no Horizonte

O futebol espanhol está prestes a entrar em ação novamente, com o aguardado retorno da La Liga. O pontapé inicial será dado nesta sexta-feira, com o embate entre Almería e Rayo Vallecano, marcando o início de uma temporada repleta de emoções e promessas. O Barcelona, detentor do título da última edição, chega com a coroa de campeão após uma performance que lhe garantiu o troféu com quatro rodadas de antecedência na temporada 2022-23. No entanto, o Real Madrid, embora tenha ostentado o título da Copa do Rei, enfrenta o desafio de uma última campanha irregular na liga.

No cenário competitivo, o Atlético de Madrid permanece como um competidor de destaque, mesmo com poucas contratações nesta janela de transferências. Clubes como o Real Betis, Villarreal e Real Sociedad continuam firmes em busca de vagas nas competições europeias, agregando um toque de imprevisibilidade à competição. Neste artigo, o Lance! traz a você todas as informações cruciais sobre a próxima temporada da La Liga.

A La Liga SmartBank concedeu passagem para a elite a três clubes: Granada, Las Palmas e Alavés. Essas equipes conseguiram o acesso, substituindo o Real Valladolid, Espanyol e Elche, que agora batalharão na segunda divisão do futebol espanhol. Como, então, os gigantes da liga estão se preparando para enfrentar o desafio?

O Barcelona entra na competição com o status de atual campeão, tendo conquistado o troféu com uma margem de quatro jogos de antecedência na temporada passada. O clube sob a tutela de Xavi Hernández ofereceu uma performance excepcional, balançando as redes 70 vezes e sofrendo 20 gols (melhor defesa e segundo melhor ataque da liga). Para a próxima temporada, o time se reforçou com Oriol Romeu, Iñigo Martínez e o destaque da temporada, Ilkay Gundogan, uma das peças-chave na Tríplice Coroa do Manchester City. Essas adições visam elevar ainda mais a qualidade da equipe.

Por outro lado, o Real Madrid se viu desfalcado por algumas saídas importantes durante a janela de transferências. A partida de Karim Benzema para o mundo árabe deixou uma lacuna sentida. Contudo, as aquisições têm gerado otimismo: o promissor Arda Guler, o talentoso centroavante Joselu e o virtuoso Jude Bellingham, cuja transferência custou 120 milhões de euros. A continuidade de Carlo Ancelotti, pelo menos até meados de 2024, assegura uma sequência de trabalho sólido que já rendeu uma Champions à capital espanhola. Ainda assim, na última temporada, a equipe oscilou e chegou a ver sua vaga direta na Champions ameaçada.

O Atlético de Madrid, vencedor da liga em 2021, viveu duas metades contrastantes na última temporada. O início foi desafiador, com uma saída precoce da Champions League e um posicionamento fora do top 4 da La Liga. No entanto, a segunda parte trouxe uma recuperação surpreendente, com um futebol atraente e uma garantia de vaga na fase de grupos da competição continental. As contratações foram pontuais, incluindo Caglar Soyuncu, Javi Galán e a aquisição principal, César Azpilicueta, destinado a fortalecer a defesa, área que apresentou fragilidades nas últimas temporadas.

À medida que os holofotes se voltam para a La Liga, a expectativa é alta. As rivalidades, os novos rostos e as batalhas nos campos espanhóis estão prestes a cativar os corações dos amantes do futebol mais uma vez, enquanto a jornada emocionante da temporada 2023-2024 está prestes a começar.