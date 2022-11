Música clássica

Orquestra Sinfônica de João Pessoa realiza abertura do XX Fepac 2022

31/10/2022 | 20:00 | 112

A Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa (OSMJP), vinculada à Fundação Cultural do Município (Funjope), realiza, nesta terça-feira (1º), a abertura do XX Festival Paraibano de Coros 2022 (Fepac), no Centro Cultural São Francisco, a partir das 20h. O concerto envolve ainda o Coral Universitário Gazzi de Sá, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e o Coro Encanto, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Juntos vão interpretar compositores da Paraíba.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, avalia que a Orquestra Sinfônica Municipal tem realizado, desde o início do ano, um ciclo de concertos muito importantes para a cultura musical, todos desenvolvidos no ambiente arquitetônico e barroco do Centro Cultural São Francisco.

“Essa tem sido uma experiência muito frutífera no sentido de que a Orquestra desenvolve uma gramática musical múltipla, que agrega diversos valores e sonoridades ao Museu São Francisco, e agora, na abertura do Fepac, não é diferente”, comenta.

Marcus afirma que o maestro Laércio Diniz e os músicos da OSMJP conseguiram, ao longo desse ano, realizar um trabalho transversal no campo da estética musical com uma capacidade interpretativa muito forte, o que ajuda a agregar um valor à Orquestra, ao Centro Cultural São Francisco e, principalmente, contribui para formar uma plateia que tem frequentado os concertos de maneira muito fiel.

“Em todos os concertos, há uma presença significativa das pessoas. Isso nos mostra que João Pessoa é um celeiro de atividades culturais e artísticas, o que acontece também no campo da música instrumental”, acrescenta.

O maestro Laércio Diniz, regente da OSMJP, conta que este ano, conheceu o maestro Eduardo Nóbrega e o compositor Tom K. A partir dessa amizade, entendeu a história, o trabalho e os frutos do canto coral na Paraíba.

“Fiquei muito entusiasmado com a possibilidade de uma parceria com a nossa Orquestra Sinfônica. O Fepac é o exemplo vivo de todo este trabalho que, com o passar dos anos, com muito esforço e talento, saiu das fronteiras paraibanas e levou o nome da Paraíba pelo globo, trazendo também outras culturas e experiências para a nossa terra”, acrescentou o maestro Laércio Diniz.

Este ano, conforme acrescentou, acontece o primeiro concerto da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa junto com o Coral Gazzi de Sá e o Coro Encanto. “Espero que seja a primeira de muitas parcerias”, disse, ressaltando que o trabalho em conjunto deveria ter começado antes.

Desde a primeira edição, o Fepac é coordenado pelo professor do Departamento de Educação Musical da UFPB, maestro Eduardo Nóbrega. O concerto contará ainda com a regência dos maestros Carlos Anísio, Eduardo Nóbrega, Marcílio Onofre e do maestro e professor da Escola de Música da Universidade de Syracuse (USA), José ‘Peppie’ Calvar, convidado do Fepac.

O Festival – O XX Festival Paraibano de Coros (Fepac 2022) é um evento não competitivo que acontece desde 2003 em João Pessoa. Em 2017, se tornou internacional e, este ano, completa 20 anos recebendo representantes dos Estados de Alagoas, Ceará, Goiás, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe.

Atualmente é realizado pela UFPB, através do Centro de Comunicação Turismo e Artes (CCTA), e pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Espaço Cultural José Lins do Rêgo (Funesc), com apoio cultural da Empresa Coteminas, do escritório de advocacia ‘Mendonça & Crisanto’, do escritório ‘Eduardo Nóbrega e Marianna Arquitetos’ e da Associação dos Docentes da UFPB (Adufpb).

Programação – As apresentações oficiais dos corais ocorrem a partir da quarta-feira (2) até o domingo (6), com a participação de 45 coros que sobem ao palco da Sala de Concertos Maestro José Siqueira, da Funesc. De quarta-feira (2) a sábado (5), o início será a partir das 18h. Já no domingo (6), o evento começa às 17h. Todos os dias, antes das apresentações dos corais, o público poderá prestigiar audições com grupos convidados.

Dentro da programação do Fepac, ocorre a 1ª Convenção Nacional da Associação Brasileira de Coros (Abraco), no Auditório Gerard Parente, do Departamento de Música da UFPB, nos dias 4 e 5 de novembro, pela manhã e à tarde.

O Fepac é uma família que vem crescendo há 20 anos com objetivo de divulgar o canto coral por todos os cantos. Nesta edição, o Festival vai homenagear a cantora, professora de canto coral e maestrina Maria de Fátima França, que faleceu em janeiro deste ano. Fátima contribuiu muito para o fortalecimento e divulgação do canto coral do nosso Estado.