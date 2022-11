Modernização

Secretaria de Saúde apresenta novo sistema de RH que dará mais eficiência e celeridade ao trabalho

31/10/2022 | 21:00 | 52

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa apresentou, na tarde desta segunda-feira (31), seu novo sistema de RH. A novidade foi exibida aos servidores em um treinamento realizado no auditório do Centro Administrativo Municipal (CAM). A moderna plataforma RH Web visa dar mais eficiência e celeridade as ações da Secretaria.

De acordo com o coordenador da Unidade Municipal de Tecnologia da Informação (UMTI), Bruno Crispim, o sistema já é utilizado pela Secretaria de Administração (Sead) desde o início do ano. A partir de novembro, ele entrará em funcionamento na SMS e, posteriormente, também será utilizado nas demais pastas da Prefeitura de João Pessoa.

“Esse sistema é uma plataforma Web, integrado, com as fórmulas de cálculo todas disponibilizadas. Com isso, muito do trabalho que era feito de forma manual, hoje foi automatizado. A gente atingiu uma eficiência muito maior, cerca de 50% a 70% mais eficiente que o sistema anterior”, explicou.

O diretor de Desenvolvimento de Sistemas da UMTI, Flávio Lisboa, destacou que a plataforma RH Web dispõe de várias funcionalidades, facilitando, assim, o trabalho dos servidores da Saúde, que utilizavam um sistema antigo implantado ainda na primeira gestão do prefeito Cícero Lucena, na década de 90.

“Pelo novo sistema é feita toda a folha de pagamento da Secretaria de Saúde. Também pode ser feita a impressão de relatórios, geração de depósitos, arquivos para o Tribunal de Contas, relatórios para os gestores tomarem decisões. São diversas funcionalidades que vão otimizar o trabalho dos servidores”, contou.

A diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) na Secretaria Municipal de Saúde, Isadora Guedes, comemorou a chegada do sistema que vai proporcionar mais eficiência ao serviço realizado pelos servidores.

“Esse sistema está vindo para melhorar e acelerar muito mais o nosso trabalho. Hoje fazemos muita coisa de forma manual e, com o auxílio dessa ferramenta, teremos informações mais fidedignas e em tempo real, que darão mais celeridade ao nosso trabalho”, ressaltou a gestora.