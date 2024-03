Prefeito autoriza a reforma de oito UBSs, anuncia a inauguração do Hospital Dia no mês de junho e apresenta Revista João Pessoa Cuida Mais

João Pessoa avança para acabar com áreas descobertas de serviços de saúde, ao mesmo tempo que está prestes a ganhar mais um equipamento para assistência ambulatorial, cirúrgica e de internação. Nesta quinta-feira (7), durante solenidade no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria, o prefeito Cícero Lucena autorizou a reforma e melhoria de oito Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e ainda anunciou que o Hospital Dia, em Jaguaribe, que mais cedo havia sido inspecionado pelo gestor e está com obras avançadas, será inaugurado em junho deste ano.

Cícero Lucena também apresentou os avanços da gestão municipal, por meio da Revista João Pessoa Cuida Mais, que pode ser acessada neste link. Nela, estão descritos o volume de obras, serviços, aquisição de equipamentos e insumos, que estão elevando o padrão da assistência na Capital.

O prefeito também lembrou que já havia autorizado a construção, do zero, de 10 novas Unidades de Saúde da Família (USFs), que terão 40 novas equipes e que irão fazer a cobertura de cerca de 130 mil pessoas. Cícero também projetou mais avanços nessa área.

“A Saúde tem avançado a passos largos para chegar onde o povo de João Pessoa merece. Tivemos que enfrentar no primeiro ano a pandemia, priorizando para que abaixo de Deus pudéssemos salvar a vida através da quantidade de UTI que não faltou na cidade, bem como na eficiência da vacinação, mas mesmo assim trabalhamos e planejamos outras ações. São 47 unidades de saúde totalmente reestruturadas, com reforço da rede elétrica, com ar condicionado, com revestimento cerâmico, com revisão de coberta, com instalação de câmera de monitoramento e agora temos hoje mais oito que serão entregues esse mês de março e temos, pode-se dizer, mais oito unidades obedecendo a esse padrão da gestão. Como também estamos construindo 10 novas unidades básicas de saúde para que a gente abrigue 40 equipes e possa colocar os equipamentos mais próximos de onde as pessoas moram e atendendo a um número que tecnicamente é recomendado”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito Leo Bezerra também comemorou os feitos na Saúde, reforçando que a gestão municipal tem trabalhado em parceria com o Governo do Estado. “Eu passei quatro anos na Câmara, criticando os PSFs de João Pessoa, falando da saúde, do ponto eletrônico, e eu tive, no prefeito Cícero, a oportunidade de mudar a vida da população. Estamos avançando para reformar todas as USFs da cidade, construindo outras do zero e melhorando a assistência em todas as especialidades. Estamos informatizando os serviços e oferecendo atendimento humanizado”, destacou.

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – Está dentro do planejamento de recuperação as Unidades Costa e Silva, Jardim Veneza, Estação Saúde, Saúde em Ação, Distrito Mecânico, Timbó, Grotão e Verde Vida.

Hospital Dia – Um equipamento para regime de assistência intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos. Além disso, um bloco e um Centro de Diagnóstico por Imagem para realizar endoscopia, colonoscopia e mamografia. Em relação ao investimento, só da parte de estrutura predial, está orçada em R$ 685 mil. O secretário Municipal de Saúde, Luis Ferreira, informou que todos os equipamentos já foram adquiridos, estão prontos para serem instalados, logo após a entrega do prédio.

Revista João Pessoa Cuida Mais – A publicação apresenta os avanços na área de Saúde. Confira alguns dados apresentados pelo prefeito Cícero Lucena:

Reformas – 47 prédios reformados, sendo cinco entregues este mês e mais oito receberam ordem de serviço nesta quinta-feira

Novos Serviços – Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, CEO Mangabeira, CDI Complexo Hospitalar de Mangabeira, Hemodinâmica Hospital Santa Isabel, Serviço de Cirurgia Bariátrica e SPA Bariátrico, Programa Linguinha Solta



Números de procedimentos – Prontovida (1.399), Santa Isabel (68.039); Valentina (76.964); Ortotrauma (170.863)

Outras ações – Renovação da frota do Samu-JP com 11 novas ambulâncias e 2 VIR, além de mais 10 para rede hospitalar e UPAS, incluindo a Ambulância do Coração.

R$ 3,5 milhões investidos em itens hospitalares (camas, suportes de soro, aspiradores cirúrgicos, laringoscópios, estetoscópios, monitores, etc)

16 novas salas cirúrgicas totalmente equipadas (havia apenas oito salas funcionando com materiais sucateados)

10 novas UBSs em construção

Ordem de Serviço do Hospital Dia

Quatro torres de vídeo para cirurgia videolaparoscópica e quatro torres de vídeo para endoscopia e colonoscopia

20 videolaringoscópios (não existe nem na rede privada)

Opera Mais João Pessoa:

367 cirurgias no primeiro mês do programa

Entrega de 820 notebooks e 1.646 tablets (destinados aos ACS)

Informatização com implementação do prontuário eletrônico em toda a rede especializada e APS, com entrega de 624 computadores

10 novos leitos de UTI no Ortotrauma