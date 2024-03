a história do Treze ao Central

O futebol brasileiro tem vários episódios que geraram grandes discussões e polêmicas ao longo das décadas. No entanto, um fato que desde quando aconteceu até os dias atuais e ainda acumula divergências não é dos mais conhecidos. Na disputa para saber quem era o campeão da Série B de 86, quatro equipes se autointitularam vencedoras do torneio, em desacordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Jornal da Paraíba preparou um conteúdo especial com a história do Campeonato Brasileiro de 1986 e as versões das equipes que se declaram campeãs do torneio, mesmo sem o aval da entidade máxima do futebol nacional. Entre as equipes que buscam o reconhecimento está o Treze, time paraibano, assim como o Central, de Pernambuco, e também Criciúma, de Santa Catarina, e Inter de Limeira, do estado de São Paulo.

A história da Série B do Campeonato Brasileiro

Oficialmente, o Campeonato Brasileiro da Série B começou a ser disputado em 1971. No entanto, durante a década de 1970, o campeonato foi disputado apenas no primeiro e no segundo ano, não tendo sido disputado de 1973 até 1980, porque a CBF fazia campeonatos da série A com uma grande quantidade de equipes, abrangendo todas as regiões do país, e os torneios não eram especificados como uma segunda divisão e sim um membro do campeonato como um todo.

De 1980 até os dias de hoje, todos os anos, houve competições. Na primeira metade da década de 80, havia a divisão entre Taça de Ouro (Série A) e Taça de Prata (Série B). As equipes que quisessem participar do bloco de elite do futebol nacional precisavam subir o degrau da Taça de Prata. As fórmulas dos campeonatos mudaram ao longo dos anos, mas nesse começo, o torneio era disputado pelas equipes que não conseguiam a vaga para a Série A por meio dos campeonatos estaduais.

Tendo grandes equipes campeãs do torneio ao longo dos anos, com jogadores relevantes, e histórias inesquecíveis nos gramados da competição, a Série B é considerada por muitos como a segunda divisão mais difícil entre todas do futebol mundial.

Origens e evolução do Campeonato Brasileiro Série B

Após a metade da década de 1980, o Campeonato Brasileiro Série B sofreu algumas transformações. O caráter da competição em fazer parte da Série A sendo vista como um “módulo” do principal torneio voltou, o que acabou gerando várias das principais polêmicas do futebol brasileiro, como o título do Brasileirão de 1987 e também a própria discussão sobre o campeão da Série B de 86.

Somente em 2006 houve uma padronização no formato da Série B que dura até os dias de hoje, com 20 equipes disputando o campeonato, quatro se classificando para a divisão de elite no ano seguinte e duas disputando a Série C. A competição também passou a ser disputada em pontos corridos.

Momentos marcantes na Série B

Como é uma competição muito antiga e com equipes muito tradicionais disputando, a Série B já teve grandes momentos ao longo da história.

Um dos grandes destaques da história da competição foi o jogo em 2005, entre Náutico e Grêmio, conhecido como “A Batalha dos Aflitos”, que colocou frente a frente dois times em busca do acesso para a divisão de elite do Brasileirão.

Naquele momento, quem vencesse a partida que foi disputada no estádio dos Aflitos, em Pernambuco, subiria para a Série A. O Grêmio, um dos maiores clubes do Brasil, havia sido rebaixado um ano antes e, até então, nenhuma das mais tradicionais equipes do futebol brasileiro havia sido rebaixada e permanecido na segunda divisão. Poderia ser a primeira vez. O Náutico, no seu caso, jogava em casa, e buscava vencer para uma classificação que marcaria a história do clube. Mesmo com quatro jogadores expulsos, o time gaúcho conseguiu segurar os pernambucanos e venceu a partida fora de casa com um gol heroico de Anderson, após um contra-ataque que foi originado depois da perda de pênalti do “Timbu”.

Outros momentos marcantes da competição passam pela permanência por três anos do Cruzeiro, outra das grandes equipes do Brasil, as disputas de Botafogo, Palmeiras – mais de uma vez – Internacional e, novamente o Grêmio. Também houve cinco disputas do Vasco da Gama para retornar à Série A, quando conseguiu o acesso em quatro oportunidades.

Quais times já foram campeões da Série B?

Na série B, Botafogo, Palmeiras, Paysandu, Goiás, Coritiba, Bragantino e América-MG são os maiores campeões do torneio, cada um vencendo o torneio em duas oportunidades.

Veja abaixo a lista com todos os campeões da Série B.

1971 – Villa Nova-MG

1972 – Sampaio Corrêa

1980 – Londrina

1981 – Guarani

1982 – Campo Grande

1983 – Juventus-SP

1984 – Uberlândia

1985 – Tuna Luso

1988 – Inter de Limeira

1989 – Bragantino

1990 – Sport

1991 – Paysandu

1992 – Paraná

1994 – Juventude

1995 – Athletico-PR

1996 – União São João-SP

1997 – América-MG

1998 – Gama

1999 – Goiás

2000 – Paraná

2001 – Paysandu

2002 – Criciúma

2003 – Palmeiras

2004 – Brasiliense

2005 – Grêmio

2006 – Atlético-MG

2007 – Coritiba

2008 – Corinthians

2009 – Vasco da Gama

2010 – Coritiba

2011 – Portuguesa

2012 – Goiás

2013 – Palmeiras

2014 – Joinville

2015 – Botafogo

2016 – Atlético-GO

2017 – América-MG

2018 – Fortaleza

2019 – Bragantino

2020 – Chapecoense

2021 – Botafogo

2022 – Cruzeiro

2023 – Vitória

O campeonato brasileiro de 1986

Em meio a muitas mudanças de regulamento e fórmulas de disputa, o Brasileirão de 1986 também chamado de Torneio Paralelo, foi desenvolvido pela CBF com um torneio apenas de caráter classificatório, que não teria nenhum campeão, e as equipes estariam divididas em quatro grupos de nove equipes cada. Os líderes de cada grupo iriam diretamente para a Série A.

Ficaram nos topos das respectivas chaves, o Treze, o Central-PE, Criciúma e Inter de Limeira. Os quatro times reivindicam o título de campeão da Série B de 86, mas a CBF não reconhece um vencedor justamente por considerar apenas o perfil classificatório do campeonato, que não teve disputa entre os quatro times posteriormente.

Times participantes

36 equipes participaram do Campeonato Brasileiro Série B em 1986, divididas em quatro grupos, com três times dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, dois times de Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Além disso, Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O Treze foi campeão da Série B em 1986?

Recentemente, o atual presidente do Treze, Arthur Bolinha, trouxe novamente à tona a discussão de uma possível homologação do que o clube diz ser o título de campeão da Série B de 86. De acordo com o mandatário do time paraibano, o argumento do clube é o reconhecimento da CBF em títulos de campeonatos parecidos, em outros anos e para outras equipes.

O Treze cita os casos do título do Juventus da Mooca, em 1983, do Uberlândia em 1984, e por último o Paraná Clube, que venceu o Módulo Amarelo da Copa João Havelange em 2000 e foi reconhecido como vencedor da Série B.

O Central foi Campeão da Série B em 1986?

O argumento do Central para cobrar um reconhecimento da homologação do título do torneio paralelo como campeão da Série B de 86 é o mesmo do Treze.

De acordo com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, o entendimento interno é de que um possível reconhecimento não traria prejuízo para ninguém e seria uma “reparação histórica”.

“Não vejo nenhum problema no reconhecimento no Torneio Paralelo como Série B de 1986. Não haveria prejuízo para ninguém, a competição não contaria pontos para o ranking atual. É apenas um afago na história. Os quatro times merecem o reconhecimento como campeões. E nós estamos aqui para defender o nosso filiado”, disse Evandro.

O Criciúma foi campeão da Série B em 1986?

Apesar de recentemente o Criciúma se juntar a Treze e Central pelo reconhecimento como campeão da Série B de 86, a equipe por muito tempo não fazia questão de uma possível homologação.

De acordo com Rodolfo Moretti, em entrevista para o ge, somente após o contato dos times nordestinos com a direção do clube, que o time do Criciúma passou a reclamar o título de campeão da segundona.

Esse contato, ainda conforme Moretti, aconteceu em setembro de 2023, e o entendimento do clube é de que como haveria uma ofensiva de Treze e Central para o reconhecimento, o Criciúma não poderia estar de fora de uma possível homologação, já que está em pé de igualdade com as outras agremiações nessa questão.

A Inter de Limeira foi campeã da Série B em 1986?

O mais recente time a se juntar no pedido para ser reconhecido como campeão da Série B de 86 foi a Inter de Limeira, do estado de São Paulo.

No entanto, o clube juntamente com os outros três e a Federação Catarinense, de quem o Criciúma, um dos postulantes é afiliado, oficiou junto à CBF um pedido para realização de um torneio entre os times para que fosse definido um campeão para o título daquele ano.

O documento cita nominalmente as quatro equipes e foi enviado para a CBF em novembro do ano passado. Sobre a realização do torneio, o Treze se posicionou contra a ideia, e pede somente o reconhecimento.

