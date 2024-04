Você sabe o que pode e não pode levar para a prova do concurso do Banco do Nordeste? Elas serão aplicadas neste domingo (28) e terão duração de quatro horas.

Para que o candidato se prepare com antecedência e evite imprevistos, o Jornal da Paraíba reuniu todas essas informações que estão no edital do certame. Veja abaixo.

O que pode levar para a prova do concurso do Banco do Nordeste

A primeira recomendação do edital é que os candidatos cheguem aos locais de prova do concurso do Banco do Nordeste com antecedência de uma hora.

Para entrar no local onde vai fazer a prova é obrigatório que o candidato esteja com:

Cartão de confirmação de inscrição;

Documento de identidade original com foto com o qual se inscreveu;

Caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Se o candidato estiver impossibilitado de apresentar o documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá entregar à equipe de aplicação que ateste o registro da ocorrência na polícia expedido, no máximo, 90 dias antes das provas.

Após a entrada no local de provas, o candidato deve ir imediatamente à sala de aplicação. Não será permitida a permanência de candidatos nos corredores antes do início das provas, para evitar aglomerações.

O que não pode levar para a prova do concurso do Banco do Nordeste

Após ser identificado, nenhum candidato poderá sair da sala de prova do concurso do Banco do Nordeste sem autorização e acompanhamento da fiscalização.

São proibidos durante as provas:

O porte ou uso de agendas, relógios, celulares, computadores portáteis;

O uso de óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, como chapéu, boné, gorro ou protetores auriculares.

Ao entrarem na sala de provas, os candidatos deverão colocar os objetos eletrônicos no envelope disponibilizado pela fiscalização e guardá-lo embaixo de sua carteira. Nesse caso, o celular deve ficar desligado.

Também não será permitida a consulta a livros, apostilas, códigos ou qualquer outra fonte durante a realização das provas.

Mais sobre as provas do concurso do Banco do Nordeste

Durante a aplicação da prova do concurso do Banco do Nordeste poderá acontecer revista pessoal dos candidatos por meio de detector de metais.

O candidato só poderá deixar os locais de provas duas horas contadas a partir do início delas. Por motivos de segurança, não é permitido levar o caderno de questões.

As respostas para conferência só poderão ser anotadas no cartão de confirmação de inscrição do candidato. Qualquer outra anotação ou impressão no documento será considerada tentativa de fraude, o que pode levar à eliminação do certame.

Quem precisar de declaração de comparecimento, precisará apresentá-la impressa (disponível no site da Cesgranrio), antes de entrar na sala, ao fiscal para sua assinatura e depois guardá-la no envelope para objetos.

Vagas disponíveis

Serão disponibilizadas um total de 410 vagas para o cargo de analista bancário (para candidatos com nível médio de escolaridade) e mais 300 vagas para cadastro de reserva. Na Paraíba, as cidades de lotação são: Alagoa Grande, Bayeux, Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Guarabira, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Pombal, Santa Rita, Sapé, Solânea, Sousa, Sumé.

Ampla concorrência: 307 vagas

Pessoa com Deficiência (PcD): 21 vagas

Pessas negras: 82 vagas

Cadastro de reserva: 300

Salários

Para o cargo de analista bancário, a remuneração inicial é de R$3.788,16.

Os candidatos contratados pelo Banco estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e terão jornada de trabalho de 30 horas semanais. Entre os benefícios, destacam-se auxílio-refeição, auxílio cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, auxílio-creche, seguro de vida, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva, e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas do concurso do Banco do Nordeste

A seleção vai acontecer em três etapas:

a) 1ª Etapa – Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

b) 2ª Etapa – Avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros na forma das disposições da Instrução Normativa MGI nº 23, de 25 de julho de 2023;

c) 3ª Etapa – Procedimentos admissionais e perícia médica, de caráter eliminatório.

As provas objetivas vão ocorrer no dia 28 de abril. Na Paraíba, as provas serão aplicadas em João Pessoa, Campina Grande e Patos.

Quer saber mais sobre a prova do concurso do Banco do Nordeste e sobre as vagas abertas em seleções e concursos no estado? Acesse a editoria Vamos Trabalhar, do Jornal da Paraíba, e fique por dentro de tudo.