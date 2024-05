Prefeitura realiza assistência com vacinação contra Influenza e dengue nos três pontos móveis

A vacina que protege contra Influenza está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade. A antecipação para ampliação da faixa etária é importante para tentar frear o avanço da gripe, evitar hospitalização e agravamentos pela doença. Neste sábado (11), a prevenção acontecerá de forma estratégica nos três pontos móveis da capital pessoense.

A Prefeitura de João Pessoa garante também a continuidade da assistência contra a dengue. A prevenção com este imunizante é destinada as crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses.

Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada). Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença.

Vacinas de urgência – Já o Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, estará aberto no final de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença com acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa neste sábado (11):

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 8h às 16h

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 9h às 16h

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas contra Influenza e Dengue

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h