Secretaria de Educação realiza 2º Festival de Ginástica Rítmica e Artística nesta sexta-feira

Alunos da Rede Municipal de Ensino da Capital irão participar, na noite desta sexta-feira (1), da 2ª edição do Festival de Ginástica Rítmica e Artística do Centro Escolar Municipal de Atividades Pedagógicas Integradoras Arthur da Costa Freire (Cemapi), no bairro de Mangabeira VII. O evento que é realizado pela Secretaria de Educação e Cultura (Sedec-JP), a partir das 18h30, e tem como tema este ano ‘Uma noite no cinema’.

O Festival tem o objetivo de demonstrar o trabalho desenvolvido com as alunas na modalidade de ginástica. O evento também permite a interação social com outras equipes do município, troca de experiências e absorver os princípios que o esporte traz, como disciplina, foco e o respeito ao próximo.

“As apresentações irão reunir 78 alunas praticantes de ginástica rítmica e artística, que prometem encantar a todos com coreografias inspiradas nos filmes da história do cinema. Preparem-se para serem transportados para um mundo mágico de elegância, graciosidade e muita arte”, disse a diretora e produtora artística Sonaly Lucena. O Festival também é organizado pelo professor Luciano Jardim.

Além de escolas da rede municipal de João Pessoa, irão participar, como convidadas, ONGs e escolas da rede privada.