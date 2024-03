Caravana do Cuidar realiza diversos atendimentos no Valentina neste Dia da Mulher

Os moradores do bairro Valentina de Figueiredo, na Zona Sul da Capital, foram beneficiados, nesta sexta-feira (8), pelos serviços oferecidos na Caravana do Cuidar. A ação itinerante é promovida pela Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) de João Pessoa e leva diversos serviços da gestão municipal para perto da população.

Nesta edição, as homenageadas foram às mulheres, recepcionadas com um delicioso café da manhã. Elas também aproveitaram o espaço de embelezamento, com corte de cabelo, design de sobrancelha e manicure. “Só temos a agradecer por essa manhã linda, por essa equipe ter vindo até aqui, com o café da manhã, com o atendimento médico e o embelezamento, que eu aproveitei. Realmente me senti especial no meu dia”, afirmou Luzinete Belarmino, uma das moradoras beneficiadas.

O público ainda teve acesso a serviços de assistência social, saúde, empregabilidade e direito do consumidor. O grupo de dança ‘Idosos em Ação’ também se apresentou na Caravana, com carimbó e forró para alegrar a manhã.

Josefa Dias, de 76 anos, prestigiou a ação e garantiu o encaminhamento para um exame de vista. “Estamos precisando de uma atenção dessas. A quantidade de gente aqui não nos deixa mentir, é importante ter a Prefeitura dentro das comunidades”, destacou.

Atendimentos – A passagem da Caravana pelo Valentina resultou em 271 atendimentos, sendo 65 do Bolsa Família; 20 do Sine-JP; 3 adesões no Criança Feliz; 8 registro no Procon-JP; 20 atendimentos médicos; 8 atendimentos odontológicos; 20 testes rápidos de glicemia; 28 aferições de pressão arterial; 25 testes rápidos; 2 encaminhamentos para mamografia; e 72 atendimentos dos serviços de embelezamento.