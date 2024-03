Sine-JP inicia a semana com 205 vagas de trabalho em diversas áreas

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) oferece, a partir desta segunda-feira (25), diversas oportunidades para quem procura ingressar no mercado de trabalho. O órgão dispõe de 205 vagas, distribuídas em 59 diferentes funções. Para concorrer, os interessados devem se dirigir à sede do serviço, que funciona no bairro do Varadouro, Centro Histórico da Capital.

As áreas com mais números de oportunidades são: atendente de lanchonete, com 31 vagas disponíveis; seguida da função de pedreiro, com 29; servente de pedreiro, com outras 20 vagas; consultores de vendas, com 10 vagas em aberto; e motorista de caminhão, com 10 vagas.

O Sine-JP ainda oferta oportunidade de emprego em diversas outras áreas, como auxiliar administrativo, balconista de açougue, bombeiro hidráulico, comprador, consultor de vendas, cozinheiro, eletricista, encanador, garçom, supervisor de logística, soldador, técnico em edificações, vendedor interno e pracista, operador de caldeira, recepcionista geral, saladeiro, mecânico de automóvel e manobrista.

Endereço, site e telefone – O órgão fica localizado na Avenida João Suassuna, nº 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no bairro do Varadouro.

Para mais informações sobre as oportunidades disponíveis e os critérios necessários para concorrer cada uma delas, os candidatos devem acessar o Painel da Empregabilidade. Para esclarecimentos adicionais, basta entrar em contato pelo telefone (83) 98654-8978. A equipe do Sine-JP está pronta para auxiliar e orientar os candidatos em sua busca por oportunidades no mercado de trabalho.