Prefeitura realiza ‘Dia D’ de vacinação contra dengue, Covid-19, Influenza e atualização da caderneta

Este sábado (18), é dia de mobilização vacinal na Capital paraibana. Diversos serviços estarão abertos para garantir a assistência preventiva da população, atualizando a caderneta de vacinação e ofertando as vacinas das campanhas que protegem contra Influenza, dengue e com a atualização do imunizante contra Covid-19, a vacina Monovalente (XBB), da fabricante Moderna, que além das outras cepas atua na proteção da variante mais recente do vírus, o ômicron XBB.

No início desse ano, a imunização contra a Covid-19 foi incluída no Calendário Nacional de Vacinação das crianças menores de cinco anos como rotina. “A recomendação é para atualização da caderneta, que deve estar em dia. Para atualização devem tomar a vacina crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para as formas graves da doença”, orientou o coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino.

Contra Influenza – Para conter os casos graves e internações pela doença, a campanha de vacinação foi ampliada para toda população acima de seis meses de idade, sobretudo o alerta segue para as pessoas que integram o grupo prioritário, que são mais vulneráveis para as complicações e agravamentos pela doença.

Contra dengue – A vacina é recomendada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, com o esquema composto de duas doses, em intervalo de três meses entre as doses. Caso o usuário tenha contato com a doença antes da vacina é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal com a vacina dengue (atenuada).

Caso a infecção ocorra após o início do esquema, não há alteração no intervalo entre D1 e D2, desde que a D2 não seja realizada com o período inferior a 30 dias do início da doença. Nos serviços de saúde e pontos móveis, além da atualização da caderneta de vacinação, com as doses de rotina, estão disponíveis também a vacina que protege contra Influenza, destinada às pessoas que fazem parte do grupo prioritário.

No Brasil, apenas 33,08% do público-alvo já se vacinou contra a gripe. Na Paraíba esse número representa 39,18%. E em João Pessoa, 17,85% das pessoas que integram o grupo prioritário tomaram a dose do imunizante, sendo a meta de 90%. Para conter os casos graves e internações pela doença, o Ministério da Saúde (MS) ampliou a campanha de vacinação para toda população acima de seis meses de idade, mas o alerta segue para as pessoas que integram o grupo prioritário, que são mais vulneráveis para as complicações da gripe.

“Gestantes, puérperas, idosos e crianças menores de cinco anos, além daquelas pessoas com alguma comorbidade ou condições especiais devem ir a uma sala de vacina e receber a dose que protege contra Influenza. É um uma convocação, um apelo para que essas pessoas se vacinem. Lembrando que uma gripe pode evoluir para pneumonia, meningite, bronquiolite, sinusite e outras doenças respiratórias”, completou o coordenador.

De acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, os casos e óbitos de Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR) permanecem em aumento em todo o País, dado o período sazonal. Os casos de Síndromes Respiratórias Aguda Grave por VSR em crianças menores de quatro anos de idade chamam a atenção pela magnitude e manutenção do crescimento. Além disso, a manutenção da circulação de Influenza A já se faz notar entre o total de óbitos de SRAG notificados nas últimas semanas.

Em 2023 – João Pessoa ficou em 1º lugar no ranking entre as capitais do Nordeste e 2º lugar entre as capitais do Brasil com 90,96% de doses de vacina contra Influenza aplicadas na população. Esse percentual representa o número de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários.

Vacinação Domiciliar – Para pessoas acamadas e restritas ao leito. É necessário fazer agendamento, por meio do número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h às 16h.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado (18) – Dia D

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 12h às 21h

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 12h às 21h

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 12h às 20h

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Todas as vacinas do Calendário de rotina (atualização da caderneta)

Horário: 8h às 12h

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Todas as vacinas do Calendário de Rotina (atualização da caderneta)

Horário: 8h às 12h

Distrito Sanitário I:

USF Saúde e Vida

USF Jardim Saúde

USF Funcionários

USF Saúde Para Todos

USF Indústrias

Distrito Sanitário II:

USF Integrando Vidas

USF Colinas Do Sul

USF Grotão

USF Unindo Vidas

USF Espaço Saúde

Distrito Sanitário III:

USF Integrada José Américo

USF Integrada Mangabeira

USF Integrada Nova Esperança

USF Integrada Ipiranga

USF Integrada Rosa De Fátima

Distrito Sanitário IV:

USF Alto Integrado

USF Roger Integrado

USF Viver Bem Integrado

USF Ilha do Bispo

USF Matinha II e Paulo Afonso

Distrito Sanitário V:

USF Altiplano

USF Bancários

USF Bessa

USF Eucaliptos

USF São José