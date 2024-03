Campina Grande disponibiliza boleto do pagamento do IPTU

A Prefeitura de Campina Grande disponibilizou o boleto do pagamento para o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e também divulgou um desconto de 10% para os proprietários de imóveis que pagarem os valores à vista. Há também opções de desconto no pagamento parcelado.

Os descontos na opção do pagamento parcelado dependem dos valores em que os donos dos imóveis vão ter que arcar no imposto, no entanto, é possível conseguir descontos de 5%, em até 9 parcelas.

A cota única de pagamento vai ter vencimento em 29 de março, enquanto os contribuintes que optarem pelo parcelamento precisam seguir o calendário do IPTU em Campina Grande. A alíquota do IPTU para este ano, conforme informações da Secretaria de Finanças do município é de 4,68%, um xxx em relação aos xxx do ano passado.

Existem três opções disponibilizadas pela prefeitura da cidade para acessar o boleto para fazer o pagamento do imposto. De acordo com nota emitida pela prefeitura, esses são os caminhos possíveis:

Site oficial da prefeitura de Campina Grande;

Enviar a solicitação pelo WhatsApp oficial do IPTU (número 83 98825-1541);

Comparecer presencialmente na Secretaria de Finanças.

A Secretaria de Finanças em Campina Grande fica localizada no antigo prédio da Superintendência de Trânsito e Transportes (STTP).